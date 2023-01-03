В Киеве 4 января заработают 17 пунктов утилизации елок: список

В столице завтра, 4 января, приступят к работе 17 пунктов приема новогодних деревьев, куда можно сдать елки на экологическую утилизацию.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что пункты будут работать до 31 января включительно.

В пунктах утилизации хвойные деревья измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений: зимой мульча помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года – сохранить водный баланс.

Пункты приема новогодних деревьев будут работать на базе предприятий КО "Киевзеленстрой".

Локации, график работы и контакты ответственных лиц можно просмотреть на карте.

Сдать елки можно по адресам:

КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А (пн.-вс. 07:00-17:00);

КП УЗН Дарницкого района – фитнес-парк у озера Лебедино (пн-вс 07:00-17:00);

КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26 (пн.-пт. 08:00-20:00);

КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6 (пн.-пт. 07:00-21:00; сб-вс 8:00-13:00);

КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А (пн.-пт. 07:00-19:00);

КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);

КП УЗН Подольского района – ул. Анатолия Кузнецова (бывшая ул. Дмитриевская), 16-А (пн.-пт. 07:00-16:00);

КП УЗН Святошинского района – ул. Жмеринская, 30-Г (пн.-пт. 08:00-20:00);

КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95-А (пн.-пт. 08:00-18:00);

КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6 (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "Дарницкое ЛПГ" – Дарницкое лесничество, Бориспольское шоссе, 23 км (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "Дарницкое ЛПГ" – Днепровское лесничество, просп. Броварской, 2-А (пн.-пт. 08:00-17:00)

КП "Дарницкое ЛПГ" – Белодебровное лесничество, ул. Радистов, 1-В (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "Дарницкое ЛПГ" – Никольское лесничество, квартал № 35 (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "Дарницкое ЛПГ" – Броварское лесничество, квартал № 72 (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП "ЛПГ "Конча-Заспа" – ул. Генерала Матыкина, 11-Б (пн.-пт. 08:00-16:00).

Отметим, в 2022 году киевляне принесли на переработку 8,5 тысячи хвойных деревьев.