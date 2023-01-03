У Києві 4 січня запрацюють 17 пунктів утилізації ялинок: перелік

У столиці завтра, 4 січня, розпочнуть роботу 17 пунктів прийому новорічних дерев, куди можна здати ялинки на екологічну утилізацію.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що працюватимуть пункти до 31 січня включно.

У пунктах утилізації хвойні дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин: узимку мульча допомагає захистити ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – зберегти водний баланс.

Пункти прийому новорічних дерев працюватимуть на базі підприємств КО «Київзеленбуд».

Локації, графік роботи та контакти відповідальних осіб можна переглянути на мапі.

Здати ялинки можна за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А (пн.-нд. 07:00-17:00);

КП УЗН Дарницького району – фітнес-парк біля озера Лебедине (пн-нд 07:00-17:00);

КП УЗН Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26 (пн.-пт. 08:00-20:00);

КП УЗН Дніпровського району – просп. Визволителів, 6 (пн.-пт. 07:00-21:00; сб-нд 8:00-13:00);

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А (пн.-пт. 07:00-19:00);

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-16:00);

КП УЗН Подільського району – вул. Анатолія Кузнецова (колишня вул. Дмитрівська), 16-А (пн.-пт. 07:00-16:00);

КП УЗН Святошинського району – вул. Жмеринська, 30-Г (пн.-пт. 08:00-20:00);

КП УЗН Солом’янського району – вул. Новопольова, 95-А (пн.-пт. 08:00-18:00);

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6 (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП «Дарницьке ЛПГ» – Дарницьке лісництво, Бориспільське шосе, 23 км (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП «Дарницьке ЛПГ» – Дніпровське лісництво, просп. Броварський, 2-А (пн.-пт. 08:00-17:00)

КП «Дарницьке ЛПГ» – Білодібровне лісництво, вул. Радистів, 1-В (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП «Дарницьке ЛПГ» – Микільське лісництво, квартал № 35 (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП «Дарницьке ЛПГ» – Броварське лісництво, квартал № 72 (пн.-пт. 08:00-17:00);

КП «ЛПГ «Конча-Заспа» – вул. Генерала Матикіна, 11-Б (пн.-пт. 08:00-16:00).

Зазначимо, у 2022 році кияни принесли на переробку 8,5 тисяч хвойних дерев.