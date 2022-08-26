В Киеве суд прекратил работу из-за отсутствия офисной бумаги

Деснянский районный суд города Киева объявил о временном прекращении выдачи всех процессуальных документов из-за отсутствия офисной бумаги.

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Об этом сообщили на сайте суда.

В учреждении заявили, что из-за отсутствия должного финансирования со стороны государства суд оказался в критической ситуации.

"В связи с отсутствием финансирования со стороны государства судебной системы, на сегодняшний день в суде отсутствует офисная бумага, что делает невозможным надлежащую работу суда в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Поэтому Деснянский районный суд г. Киева временно прекращает выдачу всех процессуальных документов по заявлениям граждан (участников судебных процессов), поданных с 15.08.2022 года по требованиям на их получение.

Об изменениях в работе суда будет сообщено дополнительно.

"Просим прощения за временные неудобства в работе суда", - отметили в учреждении.