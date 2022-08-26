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У Києві суд припинив роботу через відсутність офісного паперу
Деснянський районний суд міста Києва оголосив про тимчасове припинення видавання усіх процесуальних документів через відсутність офісного паперу.
Про це повідомили на сайті суду.
В установі заявили, що через відсутність належного фінансування з боку держави суд опинився у критичній ситуації.
"У зв’язку із відсутністю фінансування з боку держави судової системи, на сьогодні у суді відсутній офісний папір, що унеможливлює належну роботу суду у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що Деснянський районний суд м. Києва тимчасово припиняє видачу всіх процесуальних документів по заявам громадян (учасників судових процесів), поданих з 15.08.2022 року за вимогами на їх отримання.
Про зміни у роботі суду буде повідомлено додатково.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності у роботі суду", - зауважили в установі.