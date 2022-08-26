У Києві суд припинив роботу через відсутність офісного паперу

Деснянський районний суд міста Києва оголосив про тимчасове припинення видавання усіх процесуальних документів через відсутність офісного паперу.

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Про це повідомили на сайті суду.

В установі заявили, що через відсутність належного фінансування з боку держави суд опинився у критичній ситуації.

"У зв’язку із відсутністю фінансування з боку держави судової системи, на сьогодні у суді відсутній офісний папір, що унеможливлює належну роботу суду у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Деснянський районний суд м. Києва тимчасово припиняє видачу всіх процесуальних документів по заявам громадян (учасників судових процесів), поданих з 15.08.2022 року за вимогами на їх отримання.

Про зміни у роботі суду буде повідомлено додатково.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності у роботі суду", - зауважили в установі.