В Национальном авиационном университете показали министрам обустроенные подземные укрытия

За две недели до начала нового учебного года учреждения высшего образования Украины, как и школы и садики, готовятся начать образовательный процесс. Среди основных требований к администрации учреждений, предусмотренных правительственными постановлениями, наличие укрытий (бомбоубежищ), которые должны обеспечить безопасность участникам учебного процесса во время воздушных тревог. Одно из самых больших и безопасных таких укрытий в Киеве имеет Национальный авиационный университет. Его ректор Максим Луцкий продемонстрировал обустроенные укрытия представителям Кабинета министров Украины.

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Так, инспектировали укрытие министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, министр внутренних дел Денис Монастырский, представители ОО "Родители SOS" и руководство ГУ ГСЧС Украины в Киеве и Киевской области.

"На территории авиационного университета мы обустроили 12 укрытий, вмещающих вместе более 5300 человек. Их глубина до 2 метров под землей, имеющиеся коммуникации, свет, интернет. Сейчас мы завершаем процедуры дозакупки аптечных средств, а также дорабатываем отдельные вопросы комфортного обустройства этих помещений. Здесь есть условия для осуществления образовательного процесса (парты, стулья, доски, проекторы), чтобы в условиях длительных воздушных тревог, студенты и преподаватели имели возможность работать", - рассказал Максим Луцкий.

Кроме того, укрытие открыто для посещения жителями района. Во время воздушных тревог любой из желающих, находящихся рядом, может свободно ими пользоваться. И в среднем, в укрытиях НАУ во время сирен приходят по 30-50 гражданских лиц.

В целом НАУ стал первым среди украинских ЗВО, который продемонстрировал свои укрытия и готовность учреждения к работе в условиях полномасштабной войны в Украине.

Напомним, МОН рекомендует учреждениям высшего образования начинать обучение в очной форме или смешанной очно-дистанционной форме и согласовать этот вопрос с областными военными и военно-гражданскими администрациями.

Отмечается и то, что образовательный процесс должен быть максимально приближен к традиционному формату с учетом ограничений военного времени и обеспечения безопасности участников образовательного процесса.