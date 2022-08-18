В Національному авіаційному університеті показали міністрам облаштовані підземні укриття

За два тижні до початку нового навчального року, заклади вищої освіти України, як і школи та садочки, готуються розпочати освітній процес. Серед основних вимог до адміністрації закладів, що передбачені урядовими постановами, наявність укриттів (бомбосховищ), які мають гарантувати безпеку учасникам навчального процесу під час повітряних тривог. Одне з найбільших і найбезпечніших таких укриттів в м. Києві має Національний авіаційний університет. Його ректор Максим Луцький продемонстрував облаштовані сховища представникам Кабінету міністрів України.

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Так, інспектували укриття міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, представники ГО "Батьки SOS” і керівництво ГУ ДСНС України в м. Києві та Київській області.

"На території авіаційного університету ми облаштували 12 укриттів, які вміщують разом понад 5300 осіб. Їх глибина до 2 метрів під землею, наявні комунікації, світло, інтернет. Зараз ми завершуємо процедури дозакупівлі аптечних засобів, а також доопрацьовуємо окремі питання комфортного облаштування цих приміщень. Тут наявні умови для здійснення освітнього процесу (парти, стільці, дошки, проектори), аби за умов тривалих повітряних тривог, студенти й викладачі мали можливість працювати", - розповів Максим Луцький.

Крім того, укриття відкритті для відвідування мешканцями району. Під час повітряних тривог будь-хто з бажаючих, перебуваючих поряд, може вільно ними користуватися. І в середньому, до сховищ НАУ під час сирен приходять по 30-50 цивільних осіб.

Загалом, НАУ став першим серед українських ЗВО, який продемонстрував свої укриття й готовність закладу до роботи в умовах повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, МОН рекомендує закладам вищої освіти розпочинати навчання в очній формі або змішаній очно-дистанційній формі та погодити це питання із обласними військовими та військово-цивільними адміністраціями.

Наголошується й на тому, що освітній процес має бути максимально наближений до традиційного формату з урахуванням обмежень воєнного часу та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу.