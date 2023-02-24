В столице Словакии прошел благотворительный бранч с представителями украинской креативной индустрии

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Вчера, 23 февраля, в столице Словакии Братиславе состоялся благотворительный бранч представителей креативной индустрии, организованный украинскими компаниями и общественными организациями. Кроме благотворительной составляющей и знакомства с украинской культурой, участники мероприятия обсудили возможные направления сотрудничества и взаимовыгодного развития отрасли между Украиной и Словакией.

В рамках мероприятия словацкой бизнес-аудитории была представлена компания United Content Hub, ориентированная на ко-продукцию фильмов и сериалов на рынки Центральной и Восточной Европы.

"У нас накоплен большой опыт и большой потенциал, который, по моему мнению, очень релевантен европейскому рынку. Многие украинские компании за этот тяжелый военный год в значительной степени смогли адаптироваться к новым условиям и расшириться на новые для себя рынки. Думаю, что нам есть, что предложить и Словакии", – отметил генеральный продюсер United Content Hub Андрей Ногин.

Со стороны коммуникационного сектора соорганизатором бранча выступила компания Novikova Agency , представившая два благотворительных проекта помощи Украине.

"Кроме коммуникаций для бизнеса, наше агентство pro bono занимается развитием благотворительного фонда "Будущее – детям" и его проектом международных спортивных детских лагерей Olympic Dreams , направленного на сохранение олимпийского резерва Украины, а также поддержкой ОО "Развитие IT образования", реализующего проекты синергии между студенческими центрами, бизнесом и государством. Эти проекты особенно актуальны сегодня и имеют целью поддержку развития нашей молодежи, как в Украине, так и на международных аренах", – отметила основательница коммуникационного агентства Novikova Agency Александра Новикова.

Во время бранча также был проведен благотворительный сбор средств для пострадавших от войны граждан Украины и нужд военнослужащих ВСУ.

СПРАВКА

United Content Hub sro – словацкое предприятие, ориентированное на производство, дистрибьюцию и продвижение фильмов и сериалов на рынки Центральной и Восточной Европы.

Novikova Agency – это украинское коммуникационное агентство, которое также работает в Европе и США и специализируется на разработке коммуникационных стратегий для b2b и b2c секторов, разработке брендинга, web сайтов, создании digital-кампаний и других способов продвижения брендов.