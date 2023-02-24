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Суспільство
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У столиці Словаччини відбувся благодійний бранч з представниками української креативної індустрії

У столиці Словаччини відбувся благодійний бранч з представниками української креативної індустрії
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Учора, 23 лютого, в столиці Словаччини Братиславі відбувся благодійний бранч представників креативної індустрії, організований українськими компаніями та громадськими організаціями. Окрім благодійної складової та знайомства з українською культурою учасники заходу обговорили можливі напрямки співпраці та взаємовигідного розвитку галузі між Україною та Словаччиною. 

Фото 2 — У столиці Словаччини відбувся благодійний бранч з представниками української креативної індустрії

У рамках заходу словацькій бізнес-аудиторії було представлено компанію United Content Hub, що орієнтована на ко-продукцію фільмів та серіалів на ринки Центральної та Східної Європи.

“У нас накопичено великий досвід й великий потенціал, який, на мою думку, дуже релевантний для європейського ринку. Чимало з українських компаній за цей важкий воєнний рік значною мірою змогли адаптуватися до нових умов та розширитися на нові для себе ринки. Думаю, що нам є що запропонувати і Словаччині”, – зазначив генеральний продюсер United Content Hub Андрій Ногін. 

Фото 3 — У столиці Словаччини відбувся благодійний бранч з представниками української креативної індустрії

З боку комунікаційного сектору співорганізатором бранчу виступила компанія Novikova Agency, що представила два благодійних проєкти допомоги Україні.

“Окрім комунікацій для бізнесу, наша агенція pro bono займається розвитком благодійного фонду «Майбутнє - дітям» та його проєктом міжнародних спортивних дитячих таборів Olympic Dreams, спрямованого на збереження олімпійського резерву України, а також підтримкою ГО «Розвиток IT освіти», що реалізує проєкти синергії між студентськими осередками, бізнесом та державою. Ці проєкти є особливо актуальними сьогодні та мають на меті підтримку розвитку нашої молоді, як в Україні, так і на міжнародних аренах”, – зазначила засновниця комунікаційної агенції Novikova Agency Олександра Новікова. 

Фото 4 — У столиці Словаччини відбувся благодійний бранч з представниками української креативної індустрії

Під час бранчу також був проведений благодійний збір коштів для постраждалих від війни громадян України та на потреби військовослужбовців ЗСУ.

ДОВІДКА

United Content Hub s.r.o – словацьке підприємство, орієнтоване на виробництво, дистрибуцію та просування фільмів та серіалів на ринки Центральної і Східної Європи.

Novikova Agency – це українська комунікаційна агенція, яка також працює в Європі та США й спеціалізується на розробці комунікаційних стратегій для b2b й b2c секторів, розробці брендингу, web сайтів, створенні digital-кампаній та інших способів просування брендів. 