У столиці Словаччини відбувся благодійний бранч з представниками української креативної індустрії

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Учора, 23 лютого, в столиці Словаччини Братиславі відбувся благодійний бранч представників креативної індустрії, організований українськими компаніями та громадськими організаціями. Окрім благодійної складової та знайомства з українською культурою учасники заходу обговорили можливі напрямки співпраці та взаємовигідного розвитку галузі між Україною та Словаччиною.

У рамках заходу словацькій бізнес-аудиторії було представлено компанію United Content Hub, що орієнтована на ко-продукцію фільмів та серіалів на ринки Центральної та Східної Європи.

“У нас накопичено великий досвід й великий потенціал, який, на мою думку, дуже релевантний для європейського ринку. Чимало з українських компаній за цей важкий воєнний рік значною мірою змогли адаптуватися до нових умов та розширитися на нові для себе ринки. Думаю, що нам є що запропонувати і Словаччині”, – зазначив генеральний продюсер United Content Hub Андрій Ногін.

З боку комунікаційного сектору співорганізатором бранчу виступила компанія Novikova Agency, що представила два благодійних проєкти допомоги Україні.

“Окрім комунікацій для бізнесу, наша агенція pro bono займається розвитком благодійного фонду «Майбутнє - дітям» та його проєктом міжнародних спортивних дитячих таборів Olympic Dreams, спрямованого на збереження олімпійського резерву України, а також підтримкою ГО «Розвиток IT освіти», що реалізує проєкти синергії між студентськими осередками, бізнесом та державою. Ці проєкти є особливо актуальними сьогодні та мають на меті підтримку розвитку нашої молоді, як в Україні, так і на міжнародних аренах”, – зазначила засновниця комунікаційної агенції Novikova Agency Олександра Новікова.

Під час бранчу також був проведений благодійний збір коштів для постраждалих від війни громадян України та на потреби військовослужбовців ЗСУ.

ДОВІДКА

United Content Hub s.r.o – словацьке підприємство, орієнтоване на виробництво, дистрибуцію та просування фільмів та серіалів на ринки Центральної і Східної Європи.

Novikova Agency – це українська комунікаційна агенція, яка також працює в Європі та США й спеціалізується на розробці комунікаційних стратегій для b2b й b2c секторів, розробці брендингу, web сайтів, створенні digital-кампаній та інших способів просування брендів.