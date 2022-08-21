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В Украине обновили сигналы воздушной тревоги
Из-за обострения угрозы ядерного удара со стороны России, некоторые общины обновили сигныли воздушной тревоги. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны.
"Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности", - сказано в сообщении.
Согласно ему, сигнал химической опасности в таких общинах звучит как звук церковных колоколов, сигнал радиационной опасности – звон в набат, а сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
Центр противодействия информации призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, согласно сообщению СБУ каждый двадцатый ракетный удар был направлен на украинские военные объекты, остальные 19 попадали в гражданские сооружения.