В Украине обновили сигналы воздушной тревоги

Из-за обострения угрозы ядерного удара со стороны России, некоторые общины обновили сигныли воздушной тревоги. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности", - сказано в сообщении.

Согласно ему, сигнал химической опасности в таких общинах звучит как звук церковных колоколов, сигнал радиационной опасности – звон в набат, а сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

Центр противодействия информации призывает граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, согласно сообщению СБУ каждый двадцатый ракетный удар был направлен на украинские военные объекты, остальные 19 попадали в гражданские сооружения.