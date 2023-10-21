Украинцы становятся жертвами торговли людьми: омбудсмен назвал шокирующие цифры

В Украине за 9 месяцев 2023 установлено уже 86 статусов лиц, пострадавших от торговли людьми. Однако эти цифры не отражают общее положение дел в этой сфере.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что человек не товар, нельзя его присваивать или использовать в своих целях под влиянием давления или обстоятельств.

"Россияне принудительно вывозят украинцев с временно оккупированных территорий в РФ или эксплуатируют в своих целях, когда люди находятся под оккупацией. Они эксплуатируют женщин и мужчин, угрожая им или их родным", - отметил Лубинец.

Он добавил, что также из-за гуманитарной катастрофы и ежедневных обстрелов люди вынуждены мигрировать в поисках безопасного убежища за границей, и это повышает риск попадания в ситуацию торговли людьми во время трудоустройства, поиска жилья и передвижения.

"Людям, которые это пережили, необходимо устанавливать статус лица, пострадавшего от торговли людьми. Этот статус предоставляет им возможность бесплатно получить медицинскую, психологическую, социальную, правовую и другие виды необходимой помощи. Также получить одноразовую денежную помощь, гарантированную в нашей стране для лиц такой категории", - убежден омбудсмен.

По его словам, за 9 месяцев этого года в Украине установлено уже 86 статусов пострадавших от торговли людьми лиц.

Среди пострадавших: 33 мужчины, 38 женщин, 8 девушек и 7 мальчиков.

Однако, как подчеркнул Лубинец, эти цифры не отражают общее положение дел в этой сфере.

"Я, как омбудсман Украины, открыт для получения какой-либо информации о случаях попадания украинцев в ситуации торговли людьми за границей", - подчеркнул Лубинец.