- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Украинцы становятся жертвами торговли людьми: омбудсмен назвал шокирующие цифры
В Украине за 9 месяцев 2023 установлено уже 86 статусов лиц, пострадавших от торговли людьми. Однако эти цифры не отражают общее положение дел в этой сфере.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Он подчеркнул, что человек не товар, нельзя его присваивать или использовать в своих целях под влиянием давления или обстоятельств.
"Россияне принудительно вывозят украинцев с временно оккупированных территорий в РФ или эксплуатируют в своих целях, когда люди находятся под оккупацией. Они эксплуатируют женщин и мужчин, угрожая им или их родным", - отметил Лубинец.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что также из-за гуманитарной катастрофы и ежедневных обстрелов люди вынуждены мигрировать в поисках безопасного убежища за границей, и это повышает риск попадания в ситуацию торговли людьми во время трудоустройства, поиска жилья и передвижения.
"Людям, которые это пережили, необходимо устанавливать статус лица, пострадавшего от торговли людьми. Этот статус предоставляет им возможность бесплатно получить медицинскую, психологическую, социальную, правовую и другие виды необходимой помощи. Также получить одноразовую денежную помощь, гарантированную в нашей стране для лиц такой категории", - убежден омбудсмен.
По его словам, за 9 месяцев этого года в Украине установлено уже 86 статусов пострадавших от торговли людьми лиц.
Среди пострадавших: 33 мужчины, 38 женщин, 8 девушек и 7 мальчиков.
Однако, как подчеркнул Лубинец, эти цифры не отражают общее положение дел в этой сфере.
"Я, как омбудсман Украины, открыт для получения какой-либо информации о случаях попадания украинцев в ситуации торговли людьми за границей", - подчеркнул Лубинец.