Українці стають жертвами торгівлі людьми: омбудсмен назвав шокуючі цифри

В Україні за 9 місяців 2023 року встановлено вже 86 статусів осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Але ці цифри не відображають загальний стан справ у цій сфері.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що людина — не товар, не можна її привласнювати чи використовувати у своїх цілях під впливом тиску чи обставин.

"Росіяни примусово вивозять українців з тимчасово окупованих територій до РФ чи експлуатують у своїх цілях, коли люди перебувають під окупацією. Вони експлуатують жінок та чоловіків, погрожуючи їм або їхнім рідним", - зазначив Лубінець.

Він додав, що також через гуманітарну катастрофу та щоденні обстріли люди вимушені мігрувати в пошуках безпечного притулку за кордоном і це підвищує ризик до потрапляння в ситуації торгівлі людьми під час працевлаштування, пошуку житла та пересування.

"Людям, які це пережили, необхідно встановлювати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Цей статус надає їм змогу безоплатно отримати медичну, психологічну, соціальну, правову та інші види необхідної допомоги. Також отримати одноразову грошову допомогу, гарантованою у нашій країні для осіб такої категорії", - переконаний омбудсмен.

За його словами, за 9 місяців цього року в Україні встановлено вже 86 статусів осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Серед постраждалих: 33 чоловіків, 38 жінок, 8 дівчат і 7 хлопчиків.

Проте, як підкреслив Лубінець, ці цифри не відображають загальний стан справ у цій сфері.

"Я, як Омбудсман України, відкритий для отримання будь-якої інформації про випадки потрапляння українців у ситуації торгівлі людьми за кордоном", - підкреслив Лубінець.