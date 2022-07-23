В Харьковской области работают над созданием четырех гуманитарных коридоров

На сегодняшний день Харьковская областная военная администрация работает над организацией четырех эвакуационных коридоров с оккупированных территорий региона, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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"Мы постоянно спрашиваем через Офис президента, через профильное министерство реинтеграции по поводу возможных эвакуационных и гуманитарных коридоров. Сейчас мы спросили четыре маршрута снова", - сказал Синегубов на брифинге в субботу.

Он напомнил также, что на одном из направлений удается осуществлять эвакуацию еженедельно. В частности, в минувший понедельник эвакуировали 943 человека, в том числе 16 детей. Что касается упомянутых четырех коридоров, то Синегубов добавил следующее.

"Предварительно, очень предварительно, есть перспективы в этом направлении (скажу так, очень осторожно), и мы ждем. Как только будет возможность эвакуироваться, мы это сделаем", – добавил он.

Напомним, армия РФ в субботу утром, 23 июля, нанесла удар по реактивным системам залпового огня по Основянскому району Харькова. Поврежден жилой дом и офисные помещения, один человек пострадал.