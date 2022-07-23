На Харківщині працюють над створенням чотирьох гуманітарних коридорів

На сьогоднішній день Харківська обласна військова адміністрація (ОВА) працює над організацією чотирьох евакуаційних коридорів із окупованих територій регіону, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Ми постійно запитуємо через Офіс президента, через профільне міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Наразі ми запитали чотири маршрути знову", - сказав Синєгубов на брифінгу в суботу.

Він нагадав також, що наразі на одному з напрямків вдається здійснювати евакуацію щотижня. Зокрема, минулого понеділка евакуювали 943 особи, зокрема 16 дітей. Що ж стосується згаданих чотирьох коридорів, то Синєгубов додав наступне.

"Попередньо, дуже попередньо, є перспективи в цьому напрямі (скажу так, дуже обережно), і ми чекаємо. Як тільки буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо", – додав він.

Нагадаємо, армія РФ в суботу зранку, 23 липня, завдала удару із реактивних систем залпового вогню по Основ’янському району Харкова. Пошкоджені житловий будинок та офісні приміщення, одна людина постраждала.