Ветеран или аферист: кто на самом деле такой Михаил Майман и в чем его подозревают силовики и нардепы

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Любая война рождает как героев так и негодяев. К счастью, последних – гораздо меньше. Нынешняя российско-украинская война не исключение - пока миллионы украинцев воюют каждый на своем фронте: на поле боя, на работе, в волонтерских фондах, находятся и такие персонажи, которые не гнушаются разворовывать гуманитарную помощь, "пилить" деньги, выделенные на оборону или восстановление инфраструктуры, банально "кидать" на деньги доверчивых благотворителей

Едва ли не еженедельно в СМИ проскакивают новости о нерадивых чиновниках, или "волонтёрах", подозреваемых в махинациях и вредительстве.

В последнее время "героем" таких сообщений СМИ все чаще стал становиться некий Михаил Майман. Самая свежая новость была о том, что силами спецназа Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины был задержан командир добровольческого батальона Теробороны Михаил Майман (он же Михаил Помагайло).

Об этом сообщало издание "Телеграф" и публиковало видео задержания.

Тогда сообщалось, что текущее обвинение — по статье 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества, карается лишением свободы 7 лет). Следствие продолжается до сих пор.

Однако, судя по сообщениям из СМИ, Михаил Майман не в первый раз становится фигурантом подобных дел и имеет достаточно противоречивую биографию.

Кто такой Михаил Майман

На сайте об украинских политиках движения "Честно" отмечено , что Майман - украинский военный, ветеран АТО/ООС, Командир добровольческого формирования №14 территориальной громады Киева "Архангелы Михаила".

Первые упоминания о Михаиле Маймане, сейчас позиционирующем себя как ветеране АТО и волонтере, датируются уже далеким 2013 годом - тогда его задержала милиция и подозревала в незаконной торговле автомобильными шинами. Интересно, что эту информацию он подтвердил лично в эфире Scrypin.ua . Неплохое начало для будущего политика.

Примечательно, что тогда Михаил еще носил фамилию Помогайбо. Майман – это фамилия его жены, которую он взял себе после брака. Некоторые СМИ даже подозревали, что смена украинской фамилии на еврейскую помогала Майману в его деловых сделках.

Уже в 2015 году Майман-Помогайбо прибился к Радикальной партии Олега Ляшко и даже пробовал баллотироваться в депутаты Васильковского районного совета.

Во время службы на Донбассе в 2014-2016 годах Майман был заместителем командира батальона "Святая Мария" в Мариуполе и Бахмуте (Артемовске).

В это время он познакомился с одиозным предателем Украины Ильей Кивой, который в то время был первым заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области при Вячеславе Аброскине. По сообщениям СМИ, Кива и Майман довольно тесно общались, пока между ними не пробежала кошка.

В январе 2020 года в киевском ресторане "Моссо" Кива подрался с Майманом и получил от ГПУ возбужденное дело.

В 2022 году по словам самого Маймана, участвовал в битве за Киев, в частности, возглавляемый им батальон Архангела Михаила якобы освобождал населенные пункты вблизи Макарова на Киевщине”. На сегодня известно, что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права носить оружие.

Ветеран или аферист?

Примечательно, что именно во время боев за Киев Михаил Майман, похоже, вместо того чтобы освобождать Киевскую область, занимался обманом доверчивых сограждан.

В частности, блоггеры и СМИ заподозрили Маймана в съемке постановочных видео. Об этом писали и блоггеры и бывшие побратимы Маймана по батальону.

Сообщалось, что все видео были записаны в номерах киевской гостиницы "Хрещатик", но казалось как съемки с передовой с призывами финансово помочь бойцам. На видео, попавшее в сеть интернет чудный голос, похож на Маймана, комментирующего съемку и дающего указания "актерам".

Согласно свидетельствам бывших подчиненных Маймана из батальона "Архангелы Михаила", Майман якобы умудрился собрать не менее 1.3 миллиона долларов, однако все присвоил.

"Он всем звонил по телефону, собирал деньги на фронт. Мол, пацанам нужно. А сам в тот момент сидел в ресторане. Я знаю, что у него потом новенькая машина появилась" - рассказывал один из бойцов. Иномарки якобы покупались для фронта, но ни одна из их на "ноль" не доехала.

После этого даже Марьяна Безуглая, народная депутат от “Слуги Народа” публично обвинила Маймана в аферизме.

Добавим, что безугла до этого неоднократно освещала деятельность Маймана и даже писала о том, что Майнман каким-то образом незаконно наградил нардепа Николая Тищенко оружием.

“Тот Моня, аферист-комбат, о котором писала, оказывается, дал Николаю Тищенко наградное оружие. По крайней мере, мне сообщили из многочисленных источников. Было ли это законно и как вообще произошла их кооперация, не знаю, но такой эпизод станет частью моего обращения и работы с правоохранительными органами. Может, наконец, рассвело и правоохранители сведут логические связи вместе. Война не спишет” - писала Безуглая.

Если до этого вспомнить, что Маймана уже задерживала в июне этого года СБУ, то сомнения в том, что с биографией ветерана и волонтера не все гладко. Надеемся, мы уже в ближайшее время получим компетентные выводы соответствующих органов и поймем, наконец, кто же такой на самом деле Михаил Майман, при рождении Помогайбо.