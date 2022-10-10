Ветеран чи аферист: хто насправді такий Михайло Майман та в чому його підозрюють силовики та нардепи

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Будь-яка війна породжує як героїв так і негідників. На щастя, останніх - набагато менше. Нинішня російсько-українська війна не виняток - поки мільйони українців воюють кожен на своєму фронті: на полі бою, на роботі, у волонтерських фондах, знаходяться й такі персонажі, що не гребують розкрадати гуманітарну допомогу, “пиляти” гроші виділені на оборону чи відновлення інфраструктури, банально “кидати” на гроші довірливих благодійників.

Чи не щотижня в ЗМІ проскакують новини про нерадивих чиновників, чи “волонтерів”, яких підозрюють в махінаціях та шкідництві.

Останнім часом “героєм” таких повідомлень ЗМІ все частіше почав ставати такий собі Михайло Майман. Найсвіжіша новина була про те, що силами спецназу Департамента стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України було затримано командира добровольчого батальйону Тероборони Михайла Маймана (він же Михайло Помагайло).

Про це повідомляло видання “Телеграф” і публікувало відео затримання.

Тоді видання повідомляло, що поточне звинувачення — за статтею 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Слідство триває й досі.

Однак, судячи з повідомлень із ЗМІ, Михайло Майман не вперше стає фігурантом подібних справ і має досить суперечливу біографію.

Хто такий Михайло Майман

На сайті про українських політиків руху “Чесно” зазначено, що Майман – український військовий, ветеран АТО/ООС, Командир добровольчого формування №14 територіальної громади Києва “Архангели Михайла”.

Перші згадки про Михайла Маймана, котрий зараз позиціонує себе як ветерана АТО і волонтера, датуються вже далеким 2013 роком - тоді його затримала міліція і підозрювала в незаконній торгівлі автомобільними шинами. Цікаво, що інформацію він підтвердив особисто в ефірі Scrypin.ua. Непоганий початок для майбутнього політика. Примітно, що тоді Михайло ще носив прізвище Помогайбо. Майман - це прізвище його дружини, яке він взяв собі після шлюбу. Деякі ЗМІ навіть підозрювали, що зміна українського прізвища на єврейське допомагала Майману у його ділових оборудках.

Вже в 2015 році Майман-Помогайбо прибився до Радикальної Партії Олега Ляшка і навіть пробував балотуватися в депутати Васильківської районної ради.

Під час служби на Донбасі в 2014-2016 роках Майман був заступником командира батальйону «Свята Марія» в Маріуполі та Бахмуті (Артемівську).

Саме тоді він познайомився з одіозним зрадником України Іллею Кивою, який на той час був першим заступником начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області за В’ячеслава Аброськина. За повідомленнями ЗМІ Кива та Майман досить тісно спілкувалися, аж доки поміж ними не пробігла кішка.

У січні 2020 року в київському ресторані "Моссо" Кива побився з Майманом і отримав від ГПУ впровадження.

У 2022 році за словами самого Маймана, брав участь у битві за Київ, зокрема очолюваний ним батальйон Архангела Михаїла нібито звільняв населені пункти поблизу Макарова на Київщині”. Станом на сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО і його бійці не мають права носити зброю.

Ветеран чи аферист?

Примітно, що саме під час боїв за Київ, Михайло Майман, схоже, замість того щоб звільняти Київську область, займався ошукуванням довірливих співгромадян.

Зокрема блогери та ЗМІ запідозрили Маймана в зйомці постановочних відео. Про це писали і блогери і колишні побратими Маймана по батальйону.

Повідомлялися, що всі відео були записані в номерах київського готелю “Хрещатик”, але видавалося як зйомки з передової із закликами фінансово допомогти бійцям. На відео, яке потрапило в мережу інтернет чудно голос, схожий на Маймана, який коментує зйомку і дає вказівки “акторам”.

Згідно свідчень колишніх підлеглих Маймана з батальйону “Архангели Михаіла”, Майман нібито примудрився зібрати щонайменше 1.3 мільйона доларів, однак усі присвоїв.

"Він усім телефонував, збирав гроші на фронт. Мовляв, пацанам потрібно. А сам у той момент сидів у ресторані. Я знаю, що в нього потім новенька машина зʼявилася” - розповідав один із бійців. Іномарки нібито купувалися для фронту, але жодна з них на “нуль” не доїхала.

Після цього навіть Марʼяна Безугла, народна депутатка від “Слуги Народу” публічно звинуватила Маймана в аферизмі.

Додамо, що до цього Безугла неоднократно висвітлювала діяльність Маймана і навіть писала про те, що Майнман якимось чином незаконно нагородив нардепа Миколу Тищенка зброєю.

“Той Моня, аферист-«комбат», про якого писала, виявляється, дав Миколі Тищенку «нагородну» зброю. Принаймні, так мені повідомили з численних джерел. Чи це було законно і як взагалі трапилася їхня кооперація, не знаю, але такий епізод стане частиною мого звернення і роботи з правоохоронними органами. Може, врешті, розвиднеться і правоохоронці зведуть логічні зв‘язки докупи. Війна не спише” - писала Безугла.

Якщо до цього згадати, що Маймана вже затримувала в червні цього року СБУ, то сумніві у тому, що з біографією “ветерана” та волонтера не все гладко. Сподіваємось, ми вже найближчим часом отримаємо компетентні висновки відповідних органів і зрозуміємо нарешті, хто ж такий насправді Михайло Майман, при народженні Помогайбо.