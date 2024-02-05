Видеть врага ночью. Продолжается совместный сбор Укрэксимбанка и "Вернись живым" для морских пехотинцев

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Благодаря вашей поддержке Целеуказания, совместному проекту Укрэксимбанка и Вернись живым, украинская морская пехота лучше видит врага в сумерках и ночью.

В рамках инициативы уже второе подразделение, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, получило оборудование стоимостью 3 585 782,20 грн:

15 дронов DJI Mavic 3 Thermal и 25 дополнительных комплектов аккумуляторов к ним;

5 планшетных компьютеров с защитными итогами;

5 антенн-усилителей сигнала;

5 зарядных станций для питания этого оборудования;

80 карт памяти к дронам и компьютерам;

кабель, адаптеры и другие комплектующие.

Сбор на «Целеуказание» продолжается. Осталось собрать чуть менее 13%: https://savelife.in.ua/projects/military/tsilevkazannya/

Украинские морские пехотинцы дают тягла гораздо более многочисленным враждебным соединениям: днем и ночью, без перерывов и выходных. И технические средства для работы в темное время суток нужны как никогда.

На очереди – наборы имущества для последующих бригад морской пехоты.