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- благотворительность
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Видеть врага ночью. Продолжается совместный сбор Укрэксимбанка и "Вернись живым" для морских пехотинцев
Благодаря вашей поддержке Целеуказания, совместному проекту Укрэксимбанка и Вернись живым, украинская морская пехота лучше видит врага в сумерках и ночью.
В рамках инициативы уже второе подразделение, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, получило оборудование стоимостью 3 585 782,20 грн:
15 дронов DJI Mavic 3 Thermal и 25 дополнительных комплектов аккумуляторов к ним;Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
5 планшетных компьютеров с защитными итогами;
5 антенн-усилителей сигнала;
5 зарядных станций для питания этого оборудования;
80 карт памяти к дронам и компьютерам;
кабель, адаптеры и другие комплектующие.
Сбор на «Целеуказание» продолжается. Осталось собрать чуть менее 13%: https://savelife.in.ua/projects/military/tsilevkazannya/
Украинские морские пехотинцы дают тягла гораздо более многочисленным враждебным соединениям: днем и ночью, без перерывов и выходных. И технические средства для работы в темное время суток нужны как никогда.
На очереди – наборы имущества для последующих бригад морской пехоты.