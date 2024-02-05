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- благодійність
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Бачити ворога вночі. Триває спільний збір Укрексімбанку та "Повернись живим" для морських піхотинців
Завдяки вашій підтримці «Цілевказання», спільного проєкту Укрексімбанку і Повернись живим, українська морська піхота краще бачить ворога у сутінках та вночі.
У рамах ініціативи вже другий підрозділ, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, отримав обладнання вартістю 3 585 782,20 грн:
15 дронів DJI Mavic 3 Thermal та 25 додаткових комплектів акумуляторів до них;Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
5 планшетних комп’ютерів із захисними підсумками;
5 антен-посилювачів сигналу;
5 зарядних станцій для живлення цього обладнання;
80 карт пам’яті до дронів та комп’ютерів;
кабель, адаптери та інші комплектуючі.
Збір на «Цілевказання» ще триває. Залишилося зібрати трохи менш як 13 %: https://savelife.in.ua/projects/military/tsilevkazannya/
Українські морські піхотинці дають тягла значно чисельнішим ворожим з’єднанням: вдень і вночі, без перерв та вихідних. І технічні засоби для роботи в темну пору доби потрібні як ніколи.
На черзі — набори майна для наступних бригад морської піхоти.