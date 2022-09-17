ВСУ отразили атаку российских захватчиков в районе пяти населенных пунктов

Российские оккупанты не прекращают намерения установить контроль над всей территорией Донецкой области, а также организовать оборону и удержать ранее занятые территории. ВСУ отразили атаки противника в районе 5 населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ.

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"За эти сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка", - говорится в сообщении.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и составу боеприпасов.

За сутки враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехово, Миролюбовка и Очаков. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на северском направлении – в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области;

на харьковском направлении, в том числе и с территории российской федерации, – в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;

на краматорском направлении – Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Веселое и Григоровка;

на бахмутском направлении – Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка;

на авдеевском направлении – Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опросное.

На новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения. Под обстрел попали более 50 населенных пунктов, среди них: