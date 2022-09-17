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ВСУ отразили атаку российских захватчиков в районе пяти населенных пунктов
Российские оккупанты не прекращают намерения установить контроль над всей территорией Донецкой области, а также организовать оборону и удержать ранее занятые территории. ВСУ отразили атаки противника в районе 5 населенных пунктов, сообщает Генштаб ВСУ.
"За эти сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка", - говорится в сообщении.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника.
Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и составу боеприпасов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За сутки враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, это, в частности, Харьков, Северск, Дружковка, Константиновка, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Кривой Рог, Запорожье, Никополь, Орехово, Миролюбовка и Очаков. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на северском направлении – в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области;
- на харьковском направлении, в том числе и с территории российской федерации, – в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;
- на краматорском направлении – Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Веселое и Григоровка;
- на бахмутском направлении – Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка;
- на авдеевском направлении – Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опросное.
На новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения. Под обстрел попали более 50 населенных пунктов, среди них:
- Зеленое поле;
- Полтавка;
- Новополье;
- Ольговское;
- Железнодорожное;
- Волшебное;
- Степная Долина;
- Таврическое;
- Терновые Поды;
- Белая Криница.