ЗСУ відбили атаку російських загарбників в районі п’яти населених пунктів

Російські окупанти не припиняють наміри встановити контроль над усією територією Донецької області, а також організувати оборону і утримати раніше зайняті території. ЗСУ відбили атаки противника в районі 5 населених пунктів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"За цю добу підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Першотравневе, Миколаївка Друга та Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десятьох районах зосередження живої сили та техніки супротивника і трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БПЛА супротивника.

Ракетні війська та артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів.

За добу ворог завдав 4 ракетні і 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар'їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхове, Миролюбівка та Очаків. Залишається загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії, а саме:

на сіверському напрямку – в районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Хлібороб і Кіндратівка Сумської області;

на харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, - в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка;

на краматорському напрямку – Яремівка, Соснове, Ярова, Святогірськ, Щурове, Старий Караван, Озерне, Серебрянка, Райгородок, Пискунівка, Крива Лука, Миколаївка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Веселе та Григорівка;

на бахмутському напрямку – Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ, Нью-Йорк, Суха Балка та Юр’ївка;

на авдіївському напрямку – Веселе, Авдіївка, Нетайлове та Опитне.

На новопавлівському, запорізькому та південнобузькому напрямках противник здійснював обстріли по лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 50 населених пунктів, серед них такі: