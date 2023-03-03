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"Я хочу открыть "Дію" и увидеть, чем я, как гражданин Украины, согласно Конституции владею", – Андрей Яценко - Diezel из группы Green Grey
В приложении "Дія" каждый гражданин Украины должен видеть, какая часть национальных природных богатств принадлежит именно ему.
Такое заявление на экспертной встрече в Киеве, в ходе которой обсуждались принципы, которые помогут обеспечить Украине ускоренное восстановление и устойчивое развитие, сделал музыкант известной украинской группы Green Grey Антон Яценко, более известный по псевдониму - Diezel, сообщает РБК.
"Главным фактором единения после нашей победы должна стать "народная монополия", которая будет внедрена через принцип сотрудничества. Сейчас в стране рождается уникальное явление, и такого нет ни в одном уголке мира. Мы - хозяева у себя в стране, и только от нас зависит, что будет дальше. Каждый день это доказывают военные и волонтеры, врачи и учителя, водители и продавцы", - отметил Андрей Яценко.
По его словам, после войны эта сплоченность должна превратиться в уникальную возможность, при которой условия власти будут диктовать граждане страны, а не наоборот.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Не только мы должны быть прозрачными перед государством, но и оно перед нами. Я хочу открыть "Дію" и увидеть, чем я, как гражданин Украины, согласно Конституции владею. Сколько у меня нефти, газа, полезных ископаемых и каких. Самый действенный механизм для реализации такой цели – это принцип прозрачности. Прозрачность сегодня дает нам блокчейн, инструменты веб 3.0.", – отмечает Андрей Яценко.
Участие в дискуссии приняли также музыкант Коля Серга, балерина Национальной оперы Олеся Воротнюк, банкир Светлана Демьяненко, специалист в сфере налогообложения Екатерина Кислицына, специалист по ИТ Алексей Планида, ученый Александра Гуменна, политконсультант Дениснер Маркишев, Фон Вольф и маркетолог Александр Соколинский.