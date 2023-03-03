"Я хочу відкрити "Дію" і побачити, чим я, як громадянин України, згідно з Конституцією володію", – Андрій Яценко - Diezel з гурту Green Grey

У застосунку "Дія" кожен громадянин України має бачити, яка частка національних природних багатств належить саме йому.

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Таку заяву, на експертній зустрічі у Києві, під час якої обговорювалися принципи, що допоможуть забезпечити Україні прискорене відновлення та сталий розвиток, зробив музикант відомого українського гурту Green Grey Антон Яценко, більше відомий за псевдонімом - Diezel, повідомляє РБК.

"Головним чинником єднання після нашої перемоги має стати "народна монополія", яка буде впроваджена через принцип співдії. Зараз у країні народжується унікальне явище, і такого немає у жодному куточку світу. Ми - господарі в себе в країні, і тільки від нас залежить, що буде далі. Щодня це доводять військові та волонтери, лікарі та вчителі, водії та продавці", - зауважив Андрій Яценко.

За його словами, після війни ця згуртованість має перетворитись в унікальну можливість, за якої умови владі будуть диктувати громадяни країни, а не навпаки.

"Не тільки ми маємо бути прозорими перед державою, але й вона перед нами. Я хочу відкрити "Дію" і побачити, чим я, як громадянин України, згідно з Конституцією володію. Скільки в мене нафти, газу, корисних копалин і яких. Найдієвіший механізм задля реалізації такої мети – це принцип прозорості. Прозорість сьогодні дає нам блокчейн, інструменти веб 3.0.", – наголошує Андрій Яценко.

Участь у дискусії взяли також музикант Коля Сєрга, балерина Національної опери Олеся Воротнюк, банкір Світлана Дем’яненко, спеціаліст в сфері оподаткування Катерина Кісліцина, фахівець з ІТ Олексій Планіда, науковець Олександра Гуменна, політконсультант Денис Маркішев, бізнес-тренер Ваче Давтян, урбаніст Аксель Фон Вольф та маркетолог Олександр Соколинський.