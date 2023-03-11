Южная Корея построит самое большое в мире колесо обозрения без спиц (ФОТО)

К 2027 году в столице Южной Кореи построят "Кольцо Сеула". Планируется, что его высота составит 180 м (591 фут) и при возведении колеса в структуре не будет спиц, как обычно.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Обычно колеса обозрения имеют проходящие посередине кабели. В Северной Корее решили использовать новую технологию, которая позволяет кабинкам на колесе двигаться без спиц.

Южная Корея хочет построить колесо обозрения поближе к границе с Северной Кореей. Фото: городское правительство Сеула

Аттракцион построят в парке Ханеул, вблизи стадиона, у реки Хан. Местные власти объяснили, что место выбрали по разным причинам, в частности, по его близкому расположению к северной границе страны.

"Поскольку парк географически близок к Северной Корее, SMG сосредоточится на символе единой Кореи и национальном единстве", - говорится в пресс-релизе местных властей.

Проект "Сеульского кольца". Фото: городское правительство Сеула

Колесо будет иметь 36 вагонов, каждый из которых может вместить максимум 25 человек. "Сеульское кольцо" – это одна из нескольких инициатив, проходящих в районе Сангам-донг, бывшей свалке, которая сейчас используется для экологических проектов. По словам правительства, колесо обозрения будет использовать экологические технологии, в частности, солнечную энергию.

В настоящее время самое большое колесо обозрения без спиц в мире находится в Шаньдуне, Китай. Его высота составляет 145 метров.