Південна Корея побудує найбільше в світі колесо огляду без спиць (ФОТО)

До 2027 року в столиці Південної Кореї побудують "Кільце Сеула". Планується, що його висота складе 180 м (591 фут) і при зведенні колеса в структурі не буде спиць, як зазвичай.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазвичай колеса огляду мають кабелі, що проходять посередині. В Північній Кореї ж вирішили використати нову технологію, яка дозволяє кабінкам на колесі рухатися без спиць.

Південна Корея хоче побудувати колесо огляду ближче до кордону з Північною Кореєю. Фото: міський уряд Сеула

Атракціон побудують у парку Ханеул, поблизу стадіону, біля річки Хан. Місцева влада пояснила, що місце обрали з різних причин, зокрема, через його близьке розташування до північного кордону країни.

"Оскільки парк географічно близький до Північної Кореї, SMG зосередиться на символі єдиної Кореї та національної єдності", — йдеться в пресрелізі місцевої влади.

Проєкт "Сеульського кільця". Фото: міський уряд Сеула

Колесо матиме 36 вагонів, кожен з яких може вмістити максимум 25 осіб. "Сеульське кільце" – це одна з кількох ініціатив, які відбуваються в районі Сангам-донг, колишньому сміттєзвалищі, яке зараз використовується для екологічних проєктів. За словами уряду, колесо огляду використовуватиме екологічні технології, зокрема, сонячну енергю.

Наразі найбільше колесо огляду без спиць у світі знаходиться в Шаньдуні, Китай. Його висота становить 145 метрів.