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Південна Корея побудує найбільше в світі колесо огляду без спиць (ФОТО)
До 2027 року в столиці Південної Кореї побудують "Кільце Сеула". Планується, що його висота складе 180 м (591 фут) і при зведенні колеса в структурі не буде спиць, як зазвичай.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Зазвичай колеса огляду мають кабелі, що проходять посередині. В Північній Кореї ж вирішили використати нову технологію, яка дозволяє кабінкам на колесі рухатися без спиць.
Атракціон побудують у парку Ханеул, поблизу стадіону, біля річки Хан. Місцева влада пояснила, що місце обрали з різних причин, зокрема, через його близьке розташування до північного кордону країни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Оскільки парк географічно близький до Північної Кореї, SMG зосередиться на символі єдиної Кореї та національної єдності", — йдеться в пресрелізі місцевої влади.
Колесо матиме 36 вагонів, кожен з яких може вмістити максимум 25 осіб. "Сеульське кільце" – це одна з кількох ініціатив, які відбуваються в районі Сангам-донг, колишньому сміттєзвалищі, яке зараз використовується для екологічних проєктів. За словами уряду, колесо огляду використовуватиме екологічні технології, зокрема, сонячну енергю.
Наразі найбільше колесо огляду без спиць у світі знаходиться в Шаньдуні, Китай. Його висота становить 145 метрів.