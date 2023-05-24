За первый год работы благотворительный фонд Альянс Энерго Трейд оказал помощь на сумму 6 млн грн

Один из крупнейших в Украине импортеров нефтепродуктов "Альянс Энерго Трейд" (АЭТ) активно помогает тысячам украинцев. Год назад в ответ на российскую военную агрессию компания основала благотворительную организацию БФ "Допомога. АЕТ", цель которой — помощь малообеспеченным гражданам Украины, детям-сиротам, пожилым людям, а также пострадавшим от военных действий. За первый год работы общая сумма благотворительной помощи фонда АЕТ в Украине составила более 6 млн гривен, говорится в сообщении компании.

Фонд организовал несколько успешных благотворительных проектов в разных направлениях. Например, для поддержки украинцев, проживающих на прифронтовых и деоккупированных территориях, БФ "Допомога. АЕТ" предоставил более 1000 продуктовых наборов жителям Херсонской и Николаевской области. А также в конце 2022 года компания организовала доставку помощи в населенные пункты Харьковской области, которые на тот момент находились под обстрелами.

Благотворительные инициативы компании "Альянс Энерго Трейд" также направлены на поддержку ВСУ. Так, компания перечислила 2 млн гривен через благотворительную платформу #UNITED24 на нужды Министерства здравоохранения и Министерства инфраструктуры. Эти средства были использованы на помощь защитникам Украины и украинцам.

Фонд поддерживает и образовательные инициативы в Украине. БФ "Допомога. АЕТ" выделил грант на обучение студентов 1-4 курсов Острожской Академии. Это поддержка для студентов из малообеспеченных семей, внутренне перемещенных лиц, детей сирот, полусирот и лиц, лишенных родительской опеки. Поддержка Фонда дала студентам шанс продолжать получать качественное высшее образование, ведь из-за войны России в Украине некоторые семьи не имеют достаточной финансовой возможности оплачивать обучение.

Еще одним направлением работы благотворительного фонда "Допомога. АЕТ" стала помощь маленьким украинцам, которые оказались в сложной ситуации. Так, в партнерстве с волонтерами и органами опеки фонд АЕТ закупил стройматериалы и оказал гуманитарную помощь Киевскому городскому детскому дому им. Городецкого, где проживают новорожденные и дети до 4 лет.

А в честь годовщины основания фонд "Допомога. АЕТ" организовал праздничное мероприятие для детей в Буче. В городском парке родители и дети смогли по-настоящему повеселиться: раскрасить лица водяными красками, сплести игрушки из воздушных шариков, сплести веночки, потанцевать, посмотреть яркое шоу и многое другое. Мероприятие посетило более 200 человек.

"Несмотря на то, что Фонд работает всего год, наша команда разработала и реализовала большое количество образовательных и социальных проектов, которые помогли тысячам украинцев. Руководство компании поддерживает все инициативы Фонда, поэтому мы планируем и в дальнейшем оказывать помощь там, где это необходимо. Мы твердо убеждены, что необходимо продолжать помогать всем, кто в этом нуждается, чтобы быстрее победить", — говорит Директор БФ "Допомога. АЕТ", Марина Брей.