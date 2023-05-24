За перший рік роботи благодійний фонд Альянс Енерго Трейд надав допомогу на суму 6 млн грн

Один із найбільших в Україні імпортерів нафтопродуктів "Альянс Енерго Трейд" (АЕТ) активно допомагає тисячам українців. Рік тому у відповідь на російську військову агресію компанія заснувала благодійну організацію БФ "Допомога. АЕТ", мета якої — допомога малозабезпеченим громадянам України, дітям-сиротам, літнім людям, а також постраждалим від військових дій. За перший рік роботи загальна сума благодійної допомоги фонду АЕТ в Україні склала понад 6 млн гривень, говориться у повідомленні компанії.

Фонд організував кілька успішних благодійних проєктів у різних напрямках. Наприклад, для підтримки українців, які проживають на прифронтових та деокупованих територіях, БФ "Допомога. АЕТ" надала понад 1000 продуктових наборів жителям Херсонської та Миколаївської області. А також наприкінці 2022 року компанія організувала доставку допомоги в населені пункти Харківської області, які на той момент перебували під обстрілами.

Благодійні ініціативи компанії "Альянс Енерго Трейд" також спрямовані на підтримку ЗСУ. Так, компанія перерахувала 2 млн гривень через благодійну платформу #UNITED24 на потреби Міністерства охорони здоров’я та Міністерства інфраструктури. Ці кошти були використані на допомогу захисникам України та українцям.

Фонд підтримує й освітні ініціативи в Україні. БФ "Допомога. АЕТ" виділив грант на навчання студентів 1-4 курсів Острозької Академії. Це підтримка для студентів із малозабезпечених сімей, внутрішньопереміщених осіб, дітей сиріт, напівсиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування. Підтримка Фонду дала студентам шанс продовжувати здобувати якісну вищу освіту, адже через війну росії в Україні деякі родини не мають достатньої фінансової можливості оплачувати навчання.

Ще одним напрямком роботи благодійного фонду "Допомога. АЕТ" стала допомога маленьким українцям, які опинилися в складній ситуації. Так, у партнерстві з волонтерами та органами опіки фонд АЕТ закупив будматеріали та надав гуманітарну допомогу Київському міському дитячому будинку ім. Городецького, де проживають новонароджені та дітки до 4 років.

А на честь річниці заснування фонд "Допомога. АЕТ" організував святковий захід для дітей у Бучі. У міському парку батьки та діти змогли по-справжньому повеселитися: розфарбувати обличчя водяними фарбами, сплести іграшки з повітряних кульок, сплести віночки, потанцювати, подивитися яскраве шоу і багато іншого. Захід відвідало понад 200 людей.

"Не дивлячись на те, що Фонд працює лише рік, наша команда розробила та реалізувала велику кількість освітніх та соціальних проєктів, які допомогли тисячам українців. Керівництво компанії підтримує всі ініціативи Фонду, тож ми плануємо й надалі надавати допомогу там, де це необхідно. Ми твердо переконані, що необхідно продовжувати допомагати всім, хто цього потребує, щоб швидше перемогти", — говорить Директорка БФ "Допомога. АЕТ", Марина Брей.