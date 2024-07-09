В Госслужбе по делам детей рассказали, как родителям новорожденных получить госпомощь

Семьям с новорожденными детьми для своевременного получения денежной компенсации "пакета малыша" необходимо открыть именно специальный банковский счет.

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Об этом заявил глава Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский на странице в Facebook.

По его словам, в Государственную службу Украины по делам детей поступают сообщения о том, что некоторые семьи не могут получить денежную компенсацию "пакета малыша". Проблема в основном заключается в открытии некорректного банковского счета.

Какие условия получения денежной компенсации "пакета малыша"

Для того чтобы получить денежную помощь, одному из родителей ребенка нужно лично обратиться в любое отделение ПриватБанка и открыть специальный счет "Пакет малыша". IBAN этой карточки нужно указать в заявлении и вместе с необходимыми документами подать в орган соцзащиты, или ЦНАП, или онлайн через "еМалятко".

Также отмечается, что семьи, открывшие обычный банковский счет, должны обратиться в отделение ПриватБанка для открытия специального счета "Пакет малыша" и предоставить его реквизиты в орган соцзащиты.

"На сегодняшний день размер денежной компенсации составляет 7 689 грн. Потратить средства можно в магазинах, список которых размещен на сайте Минсоцполитики", - сообщил глава Госслужбы по делам детей.

В то же время Добромильский подчеркнул, что получить денежную компенсацию могут только те родители, которые не получили "пакет малыша" в натуральной форме в роддоме или органе социальной защиты.

Напомним, с 1 января 2024 года обновлен механизм получения единовременной денежной компенсации "пакета малыша". Такая возможность предусмотрена соответствующим постановлением Правительства.

Сообщалось, что Кабинет министров продолжил реализацию пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи "пакета малыша" до 31 декабря 2024 года. При этом размер денежной компенсации составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного законом на дату подачи заявления о назначении денежной компенсации стоимости за "пакет малыша".

Что такое " пакет малыша" и что в него входит

"Пакет малыша" – это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, в которых родился ребенок. Он наполнен вещами первой необходимости для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы. В него входят пеленки, салфетки, подгузники, одежда, гигиенические предметы и средства, коврик, расческа, ножницы, матрас, игрушки и т.д.

В Минсоцполитики отмечают, что право на "пакет малыша" имеют также усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели или патронатные воспитатели, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, а также лица, признанные в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, родившие ребенка.

"Пакеты малыша", или так называемые бэби-боксы, были введены в 2018 году. Пилотный проект реализовывался между правительством Украины, ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов). По состоянию на январь 2024 года было выдано около 700 тысяч бэби-боксов.

Вместо "пакета малыша" можно получить денежную компенсацию, однако часть родителей предпочитает именно бэби-боксы из-за их наполнения.

Фото: ua.depositphotos.com