У Держслужбі у справах дітей розповіли, як батькам новонароджених отримати держдопомогу

Родинам із новонародженими дітьми для своєчасного отримання грошової компенсації "пакунку малюка" необхідно відкрити саме спеціальний банківський рахунок.

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На цьому наголосив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський на сторінці у Facebook.

За його словами, до Державної служби України у справах дітей надходять повідомлення про те, що деякі родини не можуть отримати грошову компенсацію "пакунку малюка". Проблема, переважно, полягає у відкритті некоректного банківського рахунку.

Які умови отримання грошової компенсації "пакунок малюка"

Для того, щоб отримати грошову допомогу, одному з батьків дитини потрібно особисто звернутися в будь-яке відділення ПриватБанку та відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка". IBAN цієї картки потрібно вказати в заяві та разом із необхідними документами подати до органу соцзахисту, або ЦНАП, або онлайн через "єМалятко".

Також зазначається, що родини, які відкрили звичайний банківський рахунок, мають звернутися до відділення ПриватБанку для відкриття спеціального рахунку "Пакунок малюка" та надати його реквізити до органу соцзахисту.

"На сьогодні розмір грошової компенсації становить 7 689 грн. Витратити кошти можна в магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики", — повідомив голова Держслужби у справах дітей.

Водночас Добромільський наголосив, що отримати грошову компенсацію можуть тільки ті батьки, які не отримали "пакунок малюка" в натуральній формі в пологовому будинку або органі соціального захисту.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року оновлено механізм отримання одноразової грошової компенсації "пакунок малюка". Така можливість передбачена відповідною постановою Уряду.

Повідомлялося, що Кабінет міністрів продовжив реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" до 31 грудня 2024 року. При цьому розмір грошової компенсації становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату подання заяви про призначення грошової компенсації вартості за "пакунок малюка".

Що таке "пакунок малюка" і що в нього входить

"Пакунок малюка" – це одноразова натуральна допомога від держави сім'ям, у яких народилася дитина. Він наповнений речами першої необхідності для матері та дитини, які мають спростити побут молодих батьків та знизити їх витрати. До нього входять пелюшки, серветки, підгузки, одяг, гігієнічні предмети та засоби, килимок, гребінець, ножиці, матрац, іграшки тощо.

У Мінсоцполітики зазначають, що право на "пакунок малюка" мають також усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі або патронатні вихователі, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили дитину.

"Пакунки малюка", або так звані бебі-бокси, були запроваджені у 2018 році. Пілотний проєкт реалізовувався між урядом України, ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) і ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів). Станом на січень 2024 року було видано близько 700 тисяч бебі-боксів.

Замість "пакунку малюка" можна отримати грошову компенсацію, однак частина батьків віддає перевагу саме бебі-боксам через його наповнення.

Фото: ua.depositphotos.com