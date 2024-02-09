Проєкт з монетизації "пакунків малюка" продовжили до кінця 2024 року

Кабінет міністрів продовжив реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" до 31 грудня 2024 року.

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Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також уряд визначив Державну службу у справах дітей органом, відповідальним за виплату грошової компенсації.

"Внесено зміни до постанови КМУ від 29.07.2020 N 744 "Деякі питання реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" в частині продовження реалізації пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" до 31.12.2024, удосконалення механізму контролю за цільовим використанням коштів грошової компенсації та визначення Державної служби у справах дітей органом, відповідальним за виплату грошової компенсації", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що механізм реалізації проєкту щодо монетизації "пакунку малюка" передбачає перерахування грошової компенсації вартості "пакунку" батькам, у яких народилася дитина або іншим особам, визначеним законодавством. Розмір грошової компенсації становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату подання заяви про призначення грошової компенсації вартості за "пакунок малюка".

За інформацією Мінсоцполітики, у 2024 році вартість "пакунку малюка" зросте до 7689 грн.

Що таке "пакунок малюка" і що в нього входить

"Пакунок малюка" – це одноразова натуральна допомога від держави сім'ям, у яких народилася дитина. Він наповнений речами першої необхідності для матері та дитини, які мають спростити побут молодих батьків та знизити їх витрати. До нього входять пелюшки, серветки, підгузки, одяг, гігієнічні предмети та засоби, килимок, гребінець, ножиці, матрац, іграшки тощо.

У Мінсоцполітики зазначають, що право на "пакунок малюка" мають також усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі або патронатні вихователі, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили дитину.

"Пакунки малюка", або так звані бебі-бокси, були запроваджені у 2018 році. Пілотний проєкт реалізовувався між урядом України, ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) і ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів). Станом на січень 2024 року було видано близько 700 тисяч бебі-боксів.

Замість "пакунку малюка" можна отримати грошову компенсацію, однак частина батьків віддає перевагу саме бебі-боксам через його наповнення.

Фото: ua.depositphotos.com