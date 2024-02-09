Проект по монетизации "пакетов малыша" продлили до конца 2024 года

Кабинет министров продолжил реализацию пилотного проекта по монетизации единовременной натуральной помощи "пакет малыша" до 31 декабря 2024 года.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также правительство определило Государственную службу по делам детей органом, ответственным за выплату денежной компенсации.

"Внесены изменения в постановление КМУ от 29.07.2020 № 744 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в части продолжения реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" до 31.12.202 по целевому использованию средств денежной компенсации и определению Государственной службы по делам детей органом, ответственным за выплату денежной компенсации", - говорится в сообщении.

Отметим, что механизм реализации проекта по монетизации "пакета малыша" предусматривает перечисление денежной компенсации стоимости "пакета" родителям, у которых родился ребенок или другим лицам, определенным законодательством. Размер денежной компенсации составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного законом на дату подачи заявления о назначении денежной компенсации стоимости за "пакет малыша".

По информации Минсоцполитики, в 2024 году стоимость "пакета малыша" вырастет до 7689 грн.

Что такое "пакет малыша" и что в него входит

"Пакет малыша" – это одноразовая натуральная помощь от государства семьям, в которых родился ребенок. Он наполнен вещами первой необходимости для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы. В него входят пеленки, салфетки, подгузники, одежда, гигиенические предметы и средства, коврик, расческа, ножницы, матрас, игрушки и т.д.

В Минсоцполитики отмечают, что право на "пакет малыша" имеют также усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели или патронатные воспитатели, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, а также лица, признанные в Украине беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите и родили ребенка.

"Пакеты малыша", или так называемые бэби-боксы, были введены в 2018 году. Пилотный проект реализовывался между правительством Украины, ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов). По состоянию на январь 2024 года было выдано около 700 тысяч бэби-боксов.

Вместо "пакета малыша" можно получить денежную компенсацию, однако часть родителей предпочитает именно бэби-боксы из-за их наполнения.

Фото: ua.depositphotos.com