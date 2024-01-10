Затруднений с финансированием социальных расходов в 2024 году не ожидается, - Минсоцполитики

В 2024 году не должно возникнуть проблем с финансированием социальных расходов, однако нельзя исключать различные сценарии.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона, сообщает Европейская правда.

"Два года назад мы с вами не думали, что возможна полномасштабная война. Поэтому мы не можем исключать ни одного сценария. Пока что базовым сценарием является то, что деньги на социальную поддержку будут в достаточном объеме вовремя поступать, и проблем с финансированием не будет", - сказала Марчак, отвечая на вопрос, грозит ли украинцам сокращение социальных расходов и перечня льготных категорий населения.

Кроме того, отметила Марчак, также не ожидается сокращение размера субсидий на ЖКХ.

"В целом, я бы хотела успокоить, точно не предполагается сокращение размера субсидий, не предполагается сокращение финансирования на субсидии, а наоборот, на 2024 год у нас предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии в государственном бюджете", – подчеркнула Марчак.

По ее словам, субсидия реагирует на уровень доходов населения и изменение тарифов. Если возникает изменение расходов семьи на коммунальные услуги, субсидия автоматически перечисляется с целью предоставления семье адекватной поддержки.

"Субсидия – самый живой инструмент социальной поддержки. Он очень живо реагирует на все изменения показателей. После повышения социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что семья имеет больше доходов. А формула по предоставлению субсидий рассчитывается таким образом, чтобы не более 15% доходов тратились на коммунальные услуги", - сказала Марчак.

Замминистра добавила, что в случае, когда социальные расходы финансируются за счет помощи международных партнеров, очень важно, чтобы выплаты были направлены максимально адресно и поступали тем лицам, которые действительно нуждаются в этой поддержке.

Помощь Украине: проблемы со средствами

Уже многие страны поддержали Украину в ее противостоянии военной агрессии со стороны России. Международные партнеры оказывают военную, гуманитарную и финансовую помощь, однако в последнее время с денежными средствами возникли проблемы.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, деньги стало получать труднее, поскольку чиновники ключевых стран-доноров все больше сосредотачиваются на предстоящих выборах.

В Европейском Союзе несколько месяцев идет обсуждение финансирования для Украины в размере €50 млрд, рассчитанное на 2024-2027 годы. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал решение о выделении такой помощи из бюджета ЕС.

Однако все же Европейский совет добился решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) на такую сумму. Завершение всех необходимых юридических процедур ожидается в январе 2024 года.

Вместе с тем, есть проблемы и с помощью от США – там Сенат провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий выделение $110 млрд в помощь Украине, Израилю и Тайваню и другие цели. В Белом доме предупреждали, что в случае если Конгресс не одобрит поддержку, деньги для Украины закончатся, поэтому ее успехи в войне находятся под угрозой. Предполагается, что голосование за помощь состоится в начале 2024 года.

Однако, по словам главы бюджетного комитета Верховной Рады Роксоланы Пидласы, из-за того, что США в течение двух месяцев не могут согласовать финансовую помощь Украине на 2024 год, в Украине уже в январе могут начаться проблемы с расходами в социальной и гуманитарной сферах.

"Если американские конгрессмены так и не согласуют финансовую помощь Украине на следующий год, то уже в январе 2024 года могут возникнуть проблемы с социальными расходами", - сказала нардеп.

Пидласа отметила, что если помощи США не будет, то придется сокращать соцвыплаты, а правительство будет пытаться привлечь больше денег в бюджет на внутреннем долговом рынке. О каких объемах идет речь, она не уточнила.

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