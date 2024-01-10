Труднощів із фінансуванням соціальних видатків у 2024 році не очікується, - Мінсоцполітики

У 2024 році не повинно виникнути проблем із фінансуванням соціальних видатків, проте не можна виключати жодного сценарію.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі національного телемарафону, передає Європейська правда.

"Два роки тому ми з вами не думали, що можлива повномасштабна війна. Тому ми не можемо виключати жодного сценарію. Поки що базовим сценарієм є те, що гроші на соціальну підтримку будуть у достатньому обсязі вчасно надходити, і проблем із фінансуванням не буде", - сказала Марчак, відповідаючи на питання, чи загрожує українцям скорочення соціальних видатків та переліку пільгових категорій населення.

Крім того, зазначила Марчак, також не очікується скорочення розміру субсидій на ЖКГ.

"Загалом, я б хотіла заспокоїти, точно не передбачається скорочення розміру субсидій, не передбачається скорочення фінансування на субсидії, а навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті", - підкреслила Марчак.

За її словами, субсидія реагує на рівень доходів населення і на зміну тарифів. Якщо виникає будь-яка зміна у витратах сім'ї на комунальні послуги, субсидія автоматично перераховується з метою надання сім'ї адекватної підтримки.

"Субсидія - найживіший інструмент соціальної підтримки. Він дуже жваво реагує на всі зміни показників. Після підвищення соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що сім'я має більше доходів. А формула з надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більше ніж 15% доходів витрачалися на комунальні послуги", - сказала Марчак.

Заступниця міністра додала, що у випадку, коли соціальні видатки фінансуються за рахунок допомоги міжнародних партнерів, дуже важливо, щоб виплати були спрямовані максимально адресно і надходили тим особам, які дійсно потребують цієї підтримки.

Допомога Україні: проблеми з коштами

Вже багато країн підтримали Україну в її протистоянні військовій агресії з боку Росії. Міжнародні партнери надають військову, гуманітарну та фінансову допомогу, однак останнім часом із коштами виникли проблеми.

За словами міністра фінансів України Сергія Марченко, гроші стало отримувати важче, оскільки чиновники ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах.

У Європейському Союзі кілька місяців йде обговорення фінансування для України в розмірі €50 млрд, розраховане на 2024-2027 роки. Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення про виділення такої допомоги з бюджету ЄС.

Однак усе ж Європейська рада досягла рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) на таку суму. Завершення всіх необхідних юридичних процедур очікується в січні 2024 року.

Разом з тим є проблеми і з допомогою від США – там Сенат провалив процедурне голосування за законопроєкт, який передбачає виділення $110 млрд на допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню та інші цілі. В Білому домі попереджали, що в разі, якщо Конгрес не схвалить підтримку, гроші для України закінчаться, тому її успіхи у війні перебувають під загрозою. Наразі передбачається, що голосування за допомогу відбудеться на початку 2024 року.

Однак, за словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласи, через те, що США протягом двох місяців не можуть погодити фінансову допомогу Україні на 2024 рік, в Україні вже в січні можуть початися проблеми з видатками у соціальній та гуманітарній сферах.

"Якщо американські конгресмени так і не погодять фінансову допомогу Україні на наступний рік, то вже в січні 2024-го можуть виникнути проблеми з соціальними видатками", - сказала нардеп.

Підласа зазначила, що якщо допомоги США не буде, то доведеться скорочувати соцвиплати, а уряд намагатиметься залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку. Про які обсяги йде мова, вона не уточнила.

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