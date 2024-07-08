"Украинская биржа" остановила работу из-за аннулирования лицензий

"Украинская биржа" 8 июля не будет проводить торги из-за применения мер воздействия в виде аннулирования лицензий.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

"Сообщаем вам, что Биржей подано в Киевский окружной суд города Киева исковое заявление о признании противоправным и отмене Постановления НКЦБФР от 5 июня 2024 года о применении мер влияния контрольного характера в виде аннулирования лицензий", - говорится в сообщении УБ.

Также в пресс-службе отмечают, что Биржей подано в суд заявление об обеспечении иска путем приостановления действия Постановления НКЦБФР от 5 июня 2024 года о применении мер влияния контрольного характера до вступления судебного решения в дело законной силы.

"По состоянию на утро 8 июля нам не известен результат рассмотрения судом заявления об обеспечении иска, поэтому сегодня, 8 июля, торги не проводятся", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) лишила АО "Украинская биржа" лицензии. Соответствующее решение было принято 5 июня.

Какая причина лишения лицензии

Причина принятия решения о лишении лицензии – нарушение закона "О рынках капитала и организованных товарных рынках". Дело в том, что владельцем существенного пакета акций любого лицензиата НКЦБФР не может быть лицо, в отношении которого, в частности, применены санкции. И такое лицо имеется среди участников "Украинской биржи".

"Собственно единственным лицом, имеющим существенное участие в его капитале, является Тимур Турлов, в отношении которого еще в октябре 2022 года указом президента Владимира Зеленского было введено в действие решение СНБО о введении против него пятилетних санкций. Среди ограничений по нему – блокирование активов", – говорится в сообщении ЭП.

Турлов через компанию Freedom Holding Corp. владеет 24,26% акций "Украинской биржи".

Ее миноритарным акционером (2,49%), через "Сбербанк России" и цепочку оффшорных компаний, является Министерство финансов Российской Федерации.

Об "Украинской бирже"

"Украинская биржа" была основана 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС, позже объединившейся с "Московской биржей".

УБ первой запустила рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок РЕПО, расчеты из-за центрального контрагента и срочный рынок. Однако в середине июля 2018 года биржа приостановила торговлю всеми ценными бумагами в режиме безадресных заявок из-за запрета использовать в своей деятельности программное обеспечение "Московской биржи".

В марте 2019 года УБ заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.

В начале февраля 2024 года собрание акционеров УБ решило увеличить ее уставный капитал на 20% - до 60 млн грн. На момент собрания ее крупнейшими акционерами были Freedom Holding Corp. (США) – 24,2651%, эксминистр финансов Украины и член биржевого совета Юрий Колобов – 8,9989%, кипрская Dragon Capital Investments Limited – 7,4031%, председатель правления биржи Артемий Ершов – 6,9032% и директор по развитию биржи Алексей Сухоруков – 5,9193%.

В 2023 году на бирже было заключено 159,8 тыс. сделок на 20,98 млрд грн, тогда как годом ранее – 204,0 тыс. на 16,01 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com