"Українська біржа" зупинила роботу через анулювання ліцензій

"Українська біржа" 8 липня не проводитиме торги через застосування заходів впливу у вигляді анулювання ліцензій.

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Про це повідомляє пресслужба біржі.

"Повідомляємо вам, що Біржею подано до Київського окружного суду міста Києва позовну заяву про визнання протиправною і скасування Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру у вигляді анулювання ліцензій", - йдеться в повідомленні УБ.

Також у пресслужбі зазначають, що Біржею подано до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії Постанови НКЦПФР від 5 червня 2024 року про застосування заходів впливу контрольного характеру до набрання судовим рішенням у справі законної сили.

"Станом на ранок 8 липня нам не відомий результат розгляду судом заяви про забезпечення позову, тому сьогодні, 8 липня, торги не проводяться", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) позбавила АТ "Українська біржа" ліцензії. Відповідне рішення було ухвалено 5 червня.

Яка причина позбавлення ліцензії

Причина ухвалення рішення про позбавлення ліцензії – порушення закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Річ у тім, що власником істотного пакета акцій будь-якого ліцензіата НКЦПФР не може бути особа щодо якої, зокрема застосовані санкції. І така особа є серед учасників "Української біржі".

"Власне єдиною особою, яка має істотну участь в її капіталі, є Тимур Турлов, щодо якого ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського було введено в дію рішення РНБО про запровадження проти нього п'ятирічних санкцій. Серед обмежень щодо нього – блокування активів", - йдеться в повідомленні ЕП.

Турлов через компанію Freedom Holding Corp. володіє 24,26% акцій "Української біржі".

Її міноритарним акціонером (2,49%), через "Сбербанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній, є Міністерство фінансів Російської Федерації.

Про "Українську біржу"

"Українська біржа" була заснована 15 травня 2008 року провідними учасниками українського ринку цінних паперів спільно з російською фондовою біржею РТС, яка пізніше об'єдналася з "Московською біржею".

УБ першою запустила ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок РЕПО, розрахунки через центрального контрагента і строковий ринок. Однак у середині липня 2018 року біржа призупинила торгівлю всіма цінними паперами в режимі безадресних заявок через заборону використовувати у своїй діяльності програмне забезпечення "Московської біржі".

У березні 2019 року УБ заявила про відновлення торгів на ринку заявок на новій платформі.

На початку лютого 2024 року збори акціонерів УБ вирішили збільшити її статутний капітал на 20% - до 60 млн грн. На момент зборів її найбільшими акціонерами були Freedom Holding Corp. (США) - 24,2651%, ексміністр фінансів України та член біржової ради Юрій Колобов - 8,9989%, кіпрська Dragon Capital Investments Limited - 7,4031%, голова правління біржі Артемій Єршов - 6,9032% і директор із розвитку біржі Олексій Сухоруков - 5,9193%.

У 2023 році на біржі було укладено 159,8 тис. угод на 20,98 млрд грн, тоді як роком раніше - 204,0 тис. на 16,01 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com