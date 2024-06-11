Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью чат-ботов и AI. Online Meetup от Netpeak

Возрастающие требования клиентов к скорости и качеству обслуживания заставляют компании искать новые, инновационные пути для поддержания собственной конкурентоспособности. Именно поэтому автоматизация бизнес-процессов с помощью чат-ботов и искусственного интеллекта становится все более распространенной практикой и успешным дополнением к стратегиям многих бизнесов.

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Чат -боты, управляемые алгоритмами AI, способны трансформировать взаимодействие с клиентами, обеспечить круглосуточную поддержку и быстрое реагирование на запросы. Благодаря автоматизации рутинных задач, таких как ответы на частые вопросы, запись на прием или обработку заказов, компании могут значительно повысить эффективность и производительность своих сотрудников и оптимизировать работу, уволив их ресурс для более сложных и стратегических задач.

Сегодня важно не только уметь правильно использовать эти инструменты, но и обеспечить надлежащее обучение команды для понимания процессов и возможностей их внедрения с целью постоянного повышения производительности. Готовы открывать новые горизонты для персонализации коммуникации и улучшения пользовательского опыта и хотите узнать о новых возможностях для бизнеса?

Присоединяйтесь к митапу от Netpeak 13 июня, где у вас будет возможность узнать как интегрировать искусственный интеллект в чат-боты, которые смогут генерировать индивидуальные рекомендации, предложения и ответы, повышая уровень удовлетворенности ваших клиентов.

На митапе вы узнаете:

как интеграция искусственного интеллекта в чат-боты может помочь бизнесу развиваться;

практические советы по внедрению чат-ботов для обслуживания клиентов;

как улучшить коммуникацию с клиентами и сделать ее более персонализированной и эффективной;

какие рутинные задачи можно автоматизировать с помощью чат-ботов;

примеры кейсов по автоматизации, механики которых вы сможете в дальнейшем имплементировать в свою стратегию, от спикера, руководившего разработкой более 20 чат-ботов.

А также сможете пообщаться с сообществом единомышленников и поделиться собственным опытом использования чат-ботов среди владельцев бизнеса, CEO, CMO и руководителей диджитал направлений.

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке: https://meetup.netpeak.ua/chatbots-meetup

Напомним, что Business Growth MeetUp — серия ежемесячных встреч для владельцев бизнеса и СЕО по разбору прикладных digital инструментов, внедрение которых поможет увеличивать прибыль компании, которую Netpeak запустили весной 2023 года.