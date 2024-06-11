Як автоматизувати бізнес-процеси за допомогою чат-ботів та AI. Online Meetup від Netpeak

Зростаючі вимоги клієнтів до швидкості та якості обслуговування змушують компанії шукати нові, інноваційні шляхи для підтримки власної конкурентоспроможності. Саме тому автоматизація бізнес-процесів за допомогою чат-ботів та штучного інтелекту (AI) стає все більш поширеною практикою й успішним доповненням до стратегій багатьох бізнесів.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Чат-боти, керовані алгоритмами AI, здатні трансформувати взаємодію з клієнтами, забезпечити цілодобову підтримку та швидке реагування на запити. Завдяки автоматизації рутинних завдань, таких, як відповіді на часті питання, запис на прийом чи обробку замовлень, компанії можуть значно підвищити ефективність та продуктивність своїх співробітників й оптимізувати роботу, звільнивши їх ресурс для більш складних й стратегічних завдань.

Сьогодні важливо не тільки вміти правильно використовувати ці інструменти, а й забезпечити належне навчання команди для розуміння процесів та можливостей їх впровадження з метою постійного підвищення продуктивності. Готові відкривати нові горизонти для персоналізації комунікації та покращення користувацького досвіду й бажаєте дізнатись про нові можливості для бізнесу?

Долучайтесь 13 червня до мітапу від Netpeak, де у вас буде можливість дізнатись як інтегрувати штучний інтелект у чат-боти, які зможуть генерувати індивідуальні рекомендації, пропозиції та відповіді, підвищуючи рівень задоволеності ваших клієнтів.

На мітапі ви дізнаєтесь:

як інтеграція штучного інтелекту в чат-боти може допомогти бізнесу розвиватися;

практичні поради, щодо впровадження чат-ботів для обслуговування клієнтів;

як покращити комунікацію з клієнтами та зробити її більш персоналізованою та ефективною;

які рутинні завдання можна автоматизувати за допомогою чат-ботів;

приклади кейсів з автоматизації, механіки яких ви зможете надалі імплементувати у свою стратегію, від спікера, який керував розробкою понад 20 чат-ботів.

А також зможете поспілкуватися зі спільнотою однодумців та поділитися власним досвідом використання чат-ботів серед власників бізнесу, CEO, CMO й керівників диджитал напрямків.

Зареєструватися на подію можна за посиланням: https://meetup.netpeak.ua/chatbots-meetup

Нагадаємо, Business Growth MeetUp — серія щомісячних зустрічей для власників бізнесу та СЕО по розбору прикладних digital інструментів, впровадження яких допоможе збільшувати прибуток компанії, який Netpeak запустили навесні 2023 року.