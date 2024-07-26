OpenAI приступила к тестированию нового поискового сервиса SearchGPT

Компания OpenAI приступила к тестированию новой поисковой системы SearchGPT, использующей искусственный интеллект и данные из интернета для улучшения процесса поиска. Об этом говорится на сайте компании.

На начальном этапе тестирования принимают участие ограниченное количество пользователей и издателей, что позволяет собрать отзывы и усовершенствовать продукт. В дальнейшем планируется интегрировать самые эффективные функции прототипа непосредственно в ChatGPT.

Отмечается, что SearchGPT разработан для упрощения и ускорения поиска информации в интернете. Система использует данные в реальном времени, чтобы давать точные ответы на запросы пользователей. Кроме того, SearchGPT поддерживает разговорный формат взаимодействия, что позволяет пользователям уточнять свои запросы и получать более релевантные результаты.

В компании добавили, что SearchGPT специализируется на поисковых функциях и не имеет отношения к обучению основным генеративным моделям искусственного интеллекта OpenAI. Таким образом, сайты могут появляться в результатах поиска даже если они отказались от участия в генеративном обучении.

Напомним, 19 июля OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4o mini, снижающую затраты на использование и расширяющую возможности AI. Модель показала 82% на MMLU, подтверждая эффективность в понимании текста.

GPT-4o mini поддерживает выполнение задач с низкими затратами и задержками, такие как обработка большого объема контекста, цепные или параллельные вызовы модели (например, использование нескольких API) или взаимодействие с клиентами через быстрые текстовые ответы в режиме реального времени (например, чат-боты поддержки клиентов).

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