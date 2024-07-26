OpenAI розпочала тестування нового пошукового сервісу SearchGPT

Компанія OpenAI розпочала тестування нової пошукової системи SearchGPT, яка використовує штучний інтелект і дані з інтернету для покращення процесу пошуку. Про це йдеться на сайті компанії.

На початковому етапі тестування беруть участь обмежена кількість користувачів і видавців, що дозволяє зібрати відгуки та вдосконалити продукт. Надалі планується інтегрувати найефективніші функції прототипу безпосередньо в ChatGPT.

Зазначається, що SearchGPT розроблений, щоб спростити та прискорити пошук інформації в інтернеті. Система використовує дані в реальному часі, щоб надавати точні відповіді на запити користувачів. Крім того, SearchGPT підтримує розмовний формат взаємодії, дозволяючи користувачам уточнювати свої запити та отримувати більш релевантні результати.

У компанії додали, що SearchGPT спеціалізується на пошукових функціях і не має відношення до навчання основних генеративних моделей штучного інтелекту OpenAI. Таким чином, сайти можуть з'являтися в результатах пошуку, навіть якщо вони відмовились від участі в генеративному навчанні.

Нагадаємо, 19 липня OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-4o mini, яка знижує витрати на використання і розширює можливості AI. Модель показала 82% на MMLU, підтверджуючи ефективність у розумінні тексту.

GPT-4o mini підтримує виконання завдань з низькими витратами і затримками, такі як обробка великого обсягу контексту, ланцюгові чи паралельні виклики моделі (наприклад, використання кількох API) або взаємодія з клієнтами через швидкі текстові відповіді у режимі реального часу (наприклад, чат-боти підтримки клієнтів).

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