Акционеры Twitter поддержали продажу соцсети Маску

Акционеры компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, подтвердили свое желание продать компанию американскому предпринимателю Илону Маску на условиях апрельских договоренностей за 44 млрд долларов.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что 98,6% акционеров поддержали продажу социальной сети миллиардеру. Теперь Twitter планирует подать соответствующие документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Издание пишет, что внеочередное собрание акционеров, созванное для подсчета голосов, длилось всего 7 минут. Акционеры также поддержали компенсацию руководителям компании в результате этого соглашения.

За соглашение с Маском выступили также и менеджеры индексных фондов, контролирующие почти 20% акций социальной сети.

Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь, Маск подал встречный иск в Twitter. Он обвинил компанию в промедлении предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории.