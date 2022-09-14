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Акционеры Twitter поддержали продажу соцсети Маску
Акционеры компании Twitter, владеющей одноименной социальной сетью, подтвердили свое желание продать компанию американскому предпринимателю Илону Маску на условиях апрельских договоренностей за 44 млрд долларов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что 98,6% акционеров поддержали продажу социальной сети миллиардеру. Теперь Twitter планирует подать соответствующие документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Издание пишет, что внеочередное собрание акционеров, созванное для подсчета голосов, длилось всего 7 минут. Акционеры также поддержали компенсацию руководителям компании в результате этого соглашения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За соглашение с Маском выступили также и менеджеры индексных фондов, контролирующие почти 20% акций социальной сети.
Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".
В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.
В свою очередь, Маск подал встречный иск в Twitter. Он обвинил компанию в промедлении предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории.