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- ІТ та Телеком
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Акціонери Twitter підтримали продаж соцмережі Маску
Акціонери компанії Twitter, яка володіє однойменною соціальною мережею, підтвердили своє бажання продати компанію американському підприємцю Ілону Маску на умовах квітневих домовленостей за 44 млрд доларів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Зазначається, що 98,6% акціонерів підтримали продаж соціальної мережі мільярдеру. Тепер Twitter планує подати відповідні документи до Комісії з цінних паперів і бірж США.
Видання пише, що позачергові збори акціонерів, скликані для підрахунку голосів, тривали лише 7 хвилин. Акціонери також підтримали й компенсацію керівникам компанії в результаті цієї угоди.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За угоду з Маском виступили також і менеджери індексних фондів, які контролюють майже 20% акцій соціальної мережі.
Нагадаємо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер тоді пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".
У Twitter назвали відмову "надуманою" і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду про покупку соціальної мережі.
У свою чергу, Маск подав зустрічний позов до компанії Twitter. Він звинуватив компанію у зволіканні з наданням даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії.