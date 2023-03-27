ChatGPT как действенный инструмент для работы с грантами

Каждый, кто подавался на грант знает, что для подготовки заявки необходимо выполнить ряд действий: написать аннотацию, структуру, описать проблематику и т.д.

Если говорить о работе грант-менеджера, то на поиск грантовых конкурсов, обоснование потребностей организации, сбор писем поддержки он тратит практически все свое рабочее время. Вот здесь пригодится нам и станет ChatGPT , с которым недавно познакомились украинцы.

Что может ChatGPT?

ChatGPT – это большая языковая модель чат-бота, взаимодействующая в форме разговорного диалога. То есть вы задаете ему вопрос, а он из всего массива информации открытых источников генерирует ответ. А еще он быстро учится и усовершенствуется. Да, бот запоминает о чем у него спрашивали раньше, позволяет пользователю вносить уточнения и выдает четкий ответ.

Когда я впервые тестировала искусственный интеллект, создалось впечатление, будто переписываюсь с живым человеком. ChatGPT может генерировать все, что ему зададут: отвечает на простые вопросы, работает с текстами, формулами, числами, программными кодами и т.д. И у него все это занимает всего несколько минут. Если бы мы выполняли аналогичную работу самостоятельно, потратили бы гораздо больше времени.

Составляем prompts

Бот чувствителен к формулировке задачи (prompts). Чем четче оно будет звучать, тем лучше будет ответ. Все как с человеком: подробно прописываешь ТС и получаешь желаемый результат. Только с ИИ все происходит почти мгновенно.

К примеру: если нам нужно составить аннотацию о гранте – обращаемся к чат-боту и прописываем требования. Прежде всего следует указать, что он должен сделать: " напиши ", что: " аннотацию о гранте ", далее обязательно указать размер: " объемом не более одной страницы ", затем пишем для чего: " для получения гранта ", и наконец – кратко описать проблематику.

Лучший результат ChatGPT дает, если общаться с ним на английском языке. Так он привлекает больше данных из иностранных источников, поэтому и генерирует более качественные, более четкие и конкретные ответы. Для тех, кто не владеет иностранным, пригодится Google-переводчик.

Также советую применять в работе с ИИ такой принцип: один чат – один топик. Разрабатывать можно все: структуру, инструкцию, проблематику, бюджет. Надо только четко задавать вопросы.

Как искусственный интеллект может облегчить работу?

Использовав искусственный интеллект, правильно поставив ему задачу, уже через несколько минут (!) получаем, так сказать, "скелет" будущего документа. Конечно, ChatGPT не наполнит текст конкретикой, присущей именно вашей теме. ИИ не имеет данных исследований продукта или рынка, проведенных при подготовке заявки. Также он не знает проблематики в вашем регионе. Однако чат-бот уже сэкономил вам много времени на написание того основания, к которому вы можете добавить свои расчеты. И это отличный результат!

ChatGPT также может быть широко применен для подготовки заявок на грант. общественными организациями. Алгоритм работы с чат-ботом примерно такой же, но есть и нюансы. В частности, в своем запросе следует прописать сумму гранта, а также тему.

ИИ сможет помочь и с разработкой бюджета или рабочего плана , который обычно требует много времени. И даже с подготовкой письма поддержки от партнеров проекта – обычно об этом упоминаем в последнюю минуту.

Полезным ChatGPT станет и в разработке спонсорского предложения по проведению мероприятия. Так, указав конкретную сумму, место и время проведения, в считанные минуты получим практически готовый документ. Опять же сэкономили время и усилия, возможно, целой команды специалистов. Этакая замена брейнсторминга.

А еще у искусственного интеллекта можно спросить, например, пятерку потенциальных спонсоров определенного проекта и получить список, с которым потом работать. Или даже попросить ChatGPT придумать акции по сбору средств . 1-3 минуты – и вы получите десятки вариантов. Большинство из них не подойдут, но несколько вам могут понравиться. Или хотя бы натолкнут вас на свежую идею, в каком направлении двигаться дальше.

Как видим, вариантов использования этого интересного и полезного инструмента множество. Тем более, что он бесплатный для всех. Поэтому ChatGPT на сегодняшний день является самым универсальным ИИ, которое уже сейчас можно начинать внедрять в бизнес-процессы. Стоит попробовать и научиться с ним эффективно взаимодействовать.

Возможности не дают – их берут

По статистике, 80% грантов в Украине остаются неиспользованными. Одним из многих факторов, которые могут изменить ситуацию к лучшему, наверное, широкое применение искусственного интеллекта. Этот новый инструмент значительно упрощает работу грантрайтеров и фандрейзеров, существенно экономит время на поиск ресурсов, подготовку технической основы материалов грантовой заявки. Но, конечно же, ChatGPT не сможет полностью заменить человека. Специалист, специалист по-прежнему должен наполнить документы конкретикой, цифрами исследований, бюджетными расчетами и другими составляющими, чтобы выиграть конкурс и получить грант для развития бизнеса. И чем больше грантов привлекут украинские предприниматели и организации, тем быстрее будет развиваться наша страна.

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