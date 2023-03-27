ChatGPT як дієвий інструмент для роботи з грантами

Кожен, хто подавався на грант, знає, що для підготовки заявки необхідно виконати низку дій: написати анотацію, структуру, описати проблематику тощо.

Якщо говорити про роботу грант-менеджера, то на пошук грантових конкурсів, обґрунтування потреб організації, збір листів підтримки він витрачає практично весь свій робочий час. Ось тут у пригоді нам і стане ChatGPT, з яким нещодавно познайомилися українці.

Що може ChatGPT?

ChatGPT – це велика мовна модель чат-бота, який взаємодіє у формі розмовного діалогу. Тобто ви ставите йому запитання, а він з усього масиву інформації відкритих джерел генерує відповідь. А ще він швидко вчиться та вдосконалюється. Так, бот запам'ятовує про що у нього питали раніше, дозволяє користувачеві вносити уточнення і видає чітку відповідь.

Коли я вперше тестувала штучний інтелект, склалося враження, ніби переписуюсь з живою людиною. ChatGPT може генерувати все, що йому зададуть: відповідає на прості запитання, працює з текстами, формулами, числами, програмними кодами тощо. І у нього все це займає лише кілька хвилин. Якби ми виконували аналогічну роботу самостійно, то витратили б набагато більше часу.

Складаємо prompts

Бот є чутливим до формулювання завдання (prompts). Чим чіткіше воно звучатиме, тим кращою буде відповідь. Все як з людиною: детально прописуєш ТЗ і отримуєш бажаний результат. Тільки з ШІ все відбувається майже миттєво.

До прикладу: якщо нам треба скласти анотацію про грант – звертаємося до чат-бота і прописуємо вимоги. Насамперед слід вказати, що він має зробити: "напиши", що: "анотацію про грант", далі обов'язково вказати розмір: "обсягом не більше однієї сторінки", потім пишемо для чого: "для отримання гранту", і нарешті – коротко описати проблематику.

Кращий результат ChatGPT дає, якщо спілкуватися з ним англійською мовою. Так він залучає більше даних з іноземних джерел, тож і генерує якісніші, чіткіші та конкретніші відповіді. Для тих, хто не володіє іноземною, у пригоді стане Google-перекладач.

Також раджу застосовувати в роботі з ШІ такий принцип: один чат – один топік. Розробляти можна все: структуру, анотацію, проблематику, бюджет. Треба лише чітко ставити запитання.

Як штучний інтелект може полегшити роботу?

Використавши штучний інтелект, правильно поставивши йому задачу, вже за кілька хвилин (!) отримуємо, так би мовити, "скелет" майбутнього документа. Звісно, ChatGPT не наповнить текст конкретикою, яка притаманна саме вашій темі. ШІ не має даних досліджень продукту чи ринку, проведених при підготовці заявки. Також він не знає проблематики у вашому регіоні тощо. Проте чат-бот вже зекономив вам чимало часу на написання тієї основи, до якої ви можете додати свої розрахунки. І це чудовий результат!

ChatGPT також може бути широко застосований для підготовки грантових заявок громадськими організаціями. Алгоритм роботи з чат-ботом приблизно такий самий, але є й нюанси. Зокрема, у своєму запиті варто прописати суму гранту, а також тему.

ШІ зможе допомогти й з розробкою бюджету або робочого плану, який зазвичай потребує багато часу. І навіть з підготовкою листа підтримки від партнерів проєкту – зазвичай про це згадуємо в останню хвилину.

Корисним ChatGPT стане і в розробці спонсорської пропозиції для проведення заходу. Так, вказавши конкретну суму, місце та час проведення, за лічені хвилини отримаємо практично готовий документ. Знову ж таки, заощадили час та зусилля, можливо, цілої команди спеціалістів. Така собі заміна брейнстормінгу.

А ще у штучного інтелекту можна запитати про, наприклад, п'ятірку потенційних спонсорів визначеного проєкту та отримати список, з яким потім працювати. Чи навіть попросити ChatGPT придумати акції зі збору коштів. 1-3 хвилини – і ви отримаєте десятки варіантів. Більшість із них не підійдуть, проте кілька вам можуть сподобатися. Або принаймні наштовхнуть вас на свіжу ідею, у якому напрямку рухатись далі.

Як бачимо, варіантів використання цього цікавого і корисного інструменту безліч. Тим більше, що він є безкоштовним для всіх. Тож ChatGPT на сьогодні є найуніверсальнішим ШІ, який вже зараз можна починати впроваджувати у бізнес-процеси. Варто лише спробувати та навчитися з ним ефективно взаємодіяти.

Можливості не дають – їх беруть

За статистикою, 80% грантів в Україні залишаються невикористаними. Одним з багатьох чинників, які можуть змінити ситуацію на краще, напевно, є широке застосування штучного інтелекту. Цей новітній інструмент значно спрощує роботу грантрайтерів та фандрейзерів, суттєво економить час на пошук ресурсів, підготовку технічної основи матеріалів грантової заявки. Але, звичайно ж, ChatGPT не зможе повністю замінити людину. Спеціаліст, фахівець, як і раніше, має наповнити документи конкретикою, цифрами досліджень, бюджетними розрахунками та іншими складовими, щоб виграти конкурс і отримати грант для розвитку бізнесу. І чим більше грантів залучать українські підприємці та організації, тим швидше буде розвиватися наша країна.

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