Clubhouse хотят перезагрузить: для этого из соцсети увольняют половину команды

Приложение для аудиообщения Clubhouse останется без более половины сотрудников в рамках "перезагрузки" компании. Об этом пишет Engadget.

В письме к сотрудникам основатели соцсети Пол Дэвисон и Рохан Сет сказали, что они "сокращают организацию более чем на 50% и прощаются со многими талантливыми, преданными товарищами по команде".

В 2021 году Clubhouse оценивался в 4 миллиарда долларов. Дэвисон и Сет отмечают, что компания все еще хорошо финансируется и они "не испытывают немедленного давления по сокращению расходов".

"Но поскольку мир стал открытым после COVID, многим людям стало труднее находить своих друзей в Clubhouse и вписывать длинные разговоры в свою повседневную жизнь. Чтобы найти свою роль в мире продукт должен развиваться. Чтобы исправить это, нам нужно перезагрузить компанию, исключить должности и передать ее меньшей команде, ориентированной на продукт", - написали они.

Основатели добавили, что сосредоточатся на Clubhouse 2.0, хотя не уточнили, как сервис может выглядеть в будущем.

Clubhouse был запущен в марте 2022 года. В основе его идеи лежит голосовое общение пользователей. Соцсеть стала популярной на фоне COVID-пандемии и обладала определенной эксклюзивностью: зарегистрироваться в ней можно было только по приглашению от существующего пользователя. Однако длительное время приложение было доступно только для iOS, тогда как Android-версию запустили только в мае 2021 года. На тот момент другие компании предложили альтернативу Clubhouse: в частности, голосовые чаты появились в Telegram, хотя и там не получили распространенности надолго.

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