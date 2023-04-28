Clubhouse хочуть перезавантажити: для цього з соцмережі звільняють половину команди

Додаток для аудіоспілкування Clubhouse залишиться без понад половини співробітників у рамках "перезавантаження" компанії. Про це пише Engadget.

У листі до співробітників засновники соцмережі Пол Девісон і Рохан Сет сказали, що вони "скорочують організацію більш ніж на 50% і прощаються з багатьма талановитими, відданими товаришами по команді".

У 2021 році Clubhouse оцінювався в 4 млрд доларів. Девісон і Сет зазначають, що компанія все ще добре фінансується й вони "не відчувають негайного тиску щодо скорочення витрат".

"Але оскільки світ став відкритим після COVID, багатьом людям стало важче знаходити своїх друзів у Clubhouse і вписувати довгі розмови у своє повсякденне життя. Щоб знайти свою роль у світі, продукт має розвиватися. Щоб виправити це, нам потрібно перезавантажити компанію, виключити посади та передати її меншій команді, орієнтованій на продукт", – написали вони.

Засновники додали, що зосередяться на Clubhouse 2.0, хоча не уточнили, як сервіс може виглядати в майбутньому.

Clubhouse було запущено в березні 2022 року. В основі його ідеї лежить голосове спілкування між користувачами. Соцмережа стала популярною на тлі COVID-пандемії й мала певну ексклюзивність: зареєструватися в ній можна було лише за запрошенням від уже існуючого користувача. Однак тривалий час додаток був доступний лише для iOS, тоді як Android-версію запустили лише в травні 2021 року. На той момент інші компанії запропонували альтернативу Clubhouse: зокрема, голосові чати зʼявилися в Telegram, хоча й там не здобули поширеності надовго.

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