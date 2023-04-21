У Google Play зʼявився додаток нової соцмережі Bluesky

Додаток нової соцмережі Bluesky, яка розробляється за участі засновника Twitter Джека Дорсі, дебютувала у Google Play. Для реєстрації в мережі потрібен код-запрошення.

Наприкінці лютого з’явилася версія децентралізованої платформи Bluesky для застосунку для iOS, тепер платформа доступна і для Android, пише The Verge.

Щоб отримати отримати доступ до послуги, вам потрібно приєднатися до списку очікування або отримати код запрошення від друга. Наразі Bluesky - це досить невелика спільнота, яка налічує понад 25 000 людей.

У додатку є пошук користувачів і можливість підписуватися на них. Користувачі можуть створювати публікації та прикріплювати до них зображення, а також багато іншого.

"Це також гарний відпочинок від Twitter, який продовжує погіршуватися з кожним днем", - вважає сам Дорсі.

Повідомляється, що на даний час у Bluesky є деякі обмеження. Оскільки це невелика спільнота, там, імовірно, немає можливості стежити за тими самими людьми, що й в інших соціальних мережах. Також відсутня функція особистих повідомлень.

Платформа поки що знаходиться на стадії бета-тестування. Розробник впевнений, що скоро вдасться допрацювати і виправити всі огріхи соцмережі, після чого вона стане гідною альтернативою Twitter.

Платформа надає користувачам можливість самим визначати режим взаємодії із соцмережею, включаючи асортимент і навіть маркетплейс рекомендаційних алгоритмів. Також планується, що користувачі зможуть вибирати додаткові схеми блокування, які допоможуть їм убезпечитись від неприйнятного контенту та контактів.

Власник Twitter Ілон Маск на вихідних звільнив щонайменше 200 співробітників компанії, тобто близько 10% від їхньої загальної кількості, намагаючись зменшити витрати