В Google Play появилось приложение новой соцсети Bluesky

Приложение новой соцсети Bluesky, разрабатываемой при участии основателя Twitter Джека Дорси, дебютировало в Google Play. Для регистрации в сети требуется код-приглашение.

В конце февраля появилась версия децентрализованной платформы Bluesky для приложения для iOS, теперь платформа доступна и для Android, пишет The Verge.

Чтобы получить доступ к услуге, необходимо присоединиться к списку ожидания или получить код приглашения от друга. В настоящее время Bluesky - это довольно небольшое сообщество, насчитывающее более 25 000 человек.

В приложении есть поиск пользователей и возможность подписываться на них. Пользователи могут создавать публикации и прикреплять к ним изображения, а также многое другое.

"Это также хороший отдых от Twitter, который продолжает ухудшаться с каждым днем", – считает Дорси.

Сообщается, что в настоящее время у Bluesky есть некоторые ограничения. Поскольку это небольшое сообщество, там, вероятно, нет возможности следить за теми же людьми, что и в других социальных сетях. Также отсутствует функция личных сообщений.

Платформа пока находится на стадии бета-тестирования. Разработчик уверен, что скоро удастся доработать и исправить все погрешности соцсети, после чего она станет достойной альтернативой Twitter.

Платформа предоставляет пользователям возможность самим определять режим взаимодействия с соцсетью, включая ассортимент и даже маркетплейс рекомендательных алгоритмов. Также планируется, что пользователи смогут выбирать дополнительные схемы блокировки, которые помогут им уберечься от неприемлемого контента и контактов.

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