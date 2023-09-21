Датагруп презентовала обновленный логотип и айдентику компании

20 сентября компания Датагруп, одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, на торжественном мероприятии в Unit City, представила обновленный визуальный стиль и логотип. Они отражают надежность, удобство и инновационность – основные преимущества компании.

Новый логотип компании Датагруп

Одновременно с этим топ менеджеры компании рассказали гостям о новых продуктах и достижениях компании за последние годы. Своими достижениями и планами на будущее с представителями украинского бизнеса поделились СЕО Датагруп – Михаил Шелемба , Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам – Святослав Горбань , технический директор – Андрей Валь , Директор департамента корпоративных продаж – Ирина Близнюк, Руководитель департамента продуктов и инноваций – Борис Дани а также представитель компании Akamai.

« Уже долгое время наша компания удерживает лидерские позиции в сегментах услуг для бизнеса. Датагруп – надежный и удобный партнер с собственной сетью около 35 000 км в Украине и за границей. В последнее время мы инвестировали 700 млн в модернизацию и энергонезависимость сети, увеличив в 10 раз ее пропускную способность. Также был построен сверхсовременный и защищенный ЦОД, запущено облачное решение в Европе, внедрено решение для защиты от киберугроз от лидеров мирового рынка, увеличено количество продуктов и услуг в полтора раза. С новым визуальным стилем и логотипом компания планирует доносить свою ценность до клиентов, еще более эффективно » – комментирует событие СЕО Датагруп – Михаил Шелемба .

СЕО Датагруп – Михаил Шелемба

«Мы – прогрессивный партнер, на которого можно положиться. И это отразили в нашем новом логотипе и визуальном стиле. Я благодарен моей команде и агентству Serviceplan за их вовлеченность, кропотливый труд и креативные идеи, которые помогли создать новое лицо надежного партнера», – рассказывает Святослав Горбань, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Датагруп.

Святослав Горбань, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Датагрупп

Датагруп создает надежные, удобные и новейшие решения для победы, возрождения и развития страны и важно, чтобы каждый элемент, с которым взаимодействуют клиенты и партнеры, это отражал. Следите за новостями от компании Датагруп!