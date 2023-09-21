Датагруп презентувала оновлений логотип та айдентику компанії

20 вересня компанія Датагруп, одна із найбільших телекомунікаційних компаній країни, на урочистому заході у Unit City, представила оновлений візуальний стиль та логотип. Вони відображають надійність, зручність та іноваційність – основні переваги компанії.

Новий логотип компанії Датагруп

Одночасно із цим топ менеджери компанії розповіли гостям події про нові продукти та здобутки компанії за останні роки. Своїми досягненнями та планами на майбутнє із представниками українського бізнесу поділились СЕО Датагруп – Михайло Шелемба, Заступник генерального директора з комерційних питань – Святослав Горбань, технічний директор – Андрій Валь, Директорка департаменту корпоративних продажів – Ірина Близнюк, Керівник департаменту продуктів та інновацій – Борис Данилов, а також представник компанії Akamai.

«Вже тривалий час, наша компанія утримує лідерські позиції у сегментах послуг для бізнесу. Датагруп – надійний та зручний партнер з власною мережею близько 35 000 км в Україні та за кордоном. Останнім часом, ми інвестували 700 млн в модернізацію та енергонезалежність мережі, збільшивши в 10 разів її пропускну здатність. Також було побудовано надсучасний та захищений ЦОД, запущено хмарне рішення в Європі, впроваджено рішення для захисту від кіберзагроз від лідерів світового ринку, збільшено кількість продуктів та послуг в півтора рази. З новим візуальним стилем та логотипом компанія планує доносити свою цінність до клієнтів, ще більш ефективно» - коментує подію СЕО Датагруп – Михайло Шелемба.

СЕО Датагруп – Михайло Шелемба

«Ми - прогресивний партнер, на якого можна покластися. І відобразили це у нашому новому логотипі та візуальному стилі. Я вдячний моїй команді та агенції Serviceplan за їх залученість, кропітку працю та креативні ідеї, які допомогли створити нове обличчя надійного партнера”, - розповідає Святослав Горбань, заступник генерального директора з комерційних питань Датагруп.

Святослав Горбань, заступник генерального директора з комерційних питань Датагруп

Датагруп створює надійні, зручні та новітні рішення для перемоги, відродження і розвитку країни і важливо, щоб кожен елемент, з яким взаємодіють клієнти і партнери, це відображав. Тож, слідкуйте за новинами від компанії Датагруп!