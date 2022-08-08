Digital директор Ekonomika+ Александр Климашевский примет участие в дискуссионном Open Talk Club от Киевстар.Бизнес

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10 августа Киевстар.Бизнес проведет в прямом эфире дискуссию на площадке Open Talk Club «КиберНЕбезопасность: как дать отпор и победить на киберфронте». Среди участников – руководитель управления обеспечения деятельности НКЦК Аппарата СНБО Украины Сергей Прокопенко, директор по информационным технологиям НЭК Укрэнерго Сергей Галаган, директор по кибербезопасности Киевстар Юрий Прокопенко и digital-директор бизнес/медиа бюро Ekonomika+, медиаконсультант Александр Климашевский .

Модерировать дискуссию Олеся Данильченко, заместитель директора Ассоциации ЕМА.

Digital-директор Ekonomika+ Александр Климашевский поделится опытом борьбы с кибервызовами, с которыми столкнулись медиа-ресурсы компании с начала полномасштабной войны России с Украиной и объяснит, почему угроза кибератак для любого бизнеса сейчас ближе, чем кажется.

Спикеры Open Talk Club также обсудят:

как защититься от киберпреступников и нужна ли компаниям стратегия киберзащиты;

какие особенности реагирования на атаки во время войны;

почему важно сотрудничество между государством, бизнесом и гражданским обществом для противодействия кибератакам;

на что обращать внимание, работая с партнерами и подрядчиками.

Встреча будет полезна руководителям и владельцам компаний, директорам по кибербезопасности и IT-директорам государственного и бизнес-сегментов, специалистам по поддержке IT-систем компаний и т.д.

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Ekonomika+ — многопрофильное бизнес/медиа бюро, в которое входят: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и ежеквартальный деловой журнал «ТОП-100. Рейтинги самых больших». Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых: большой фестиваль малого и среднего бизнеса Get Business Festival, обзор трендов PR-отрасли PR-марафон, опыт деловых женщин She Congress, стратегии и опыт лидеров крупного бизнеса Business Wisdom Summit.