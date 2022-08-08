Digital директор Ekonomika+ Олександр Клімашевський візьме участь у дискусійному Open Talk Club від Київстар.Бізнес

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10 серпня Київстар.Бізнес проведе в прямому ефірі дискусію на майданчику Open Talk Club «КіберНЕбезпека: як дати відсіч і перемогти на кіберфронті». Серед учасників - керівник управління забезпечення діяльності НКЦК Апарату РНБО України Сергій Прокопенко, директор з інформаційних технологій НЕК Укренерго Сергій Галаган, директор з кібербезпеки Київстар Юрій Прокопенко та digital-директор бізнес/медіа бюро Ekonomika+, медіа консультант Олександр Клімашевський.

Модеруватиме дискусію Олеся Данильченко, заступник директора Асоціації ЄМА.

Digital-директор Ekonomika+ Олександр Клімашевський поділиться досвідом боротьби з кібервикликами, з якими зіштовхнулись медіа-ресурси компанії з початку повномасштабної війни Росії з Україною та пояснить чому загроза кібератак для будь-якого бізнесу зараз ближче ніж здається.

Спікери Open Talk Club також обговорять:

як захиститися від кіберзлочинців і чи потрібна компаніям стратегія кіберзахисту;

які особливості реагування на атаки під час війни;

чому важлива співпраця між державою, бізнесом та громадянським суспільством для протидії кібератакам;

на що звертати увагу, працюючи з партнерами і підрядниками.

Зустріч буде корисна керівникам і власникам компаній, директорам з кібербезпеки та IT-директорам державного та бізнес-сегментів, спеціалістам з підтримки IT-cистем компаній тощо.

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Еkonomika+ — багатопрофільне бізнес/медіа бюро, в яке входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про PR і маркетинг MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua та щоквартальний діловий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Компанія щорічно проводить близько 20 бізнес-заходів, серед яких: великий фестиваль малого і середнього бізнесу Get Business Festival, огляд трендів PR-галузі PR-марафон, досвід ділових жінок She Congress, стратегії та досвід змін лідерів великого бізнесу Business Wisdom Summit.