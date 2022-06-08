"Фундація Течія" отчиталась об объемах помощи ВСУ за три месяца

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Броня, оптика, дроны и десятки других нужных на передовой наименований – ОО "Фонд Течение" продолжает обеспечивать защитников Украины необходимыми вещами. За три месяца работы стоимость пособия пересекла отметку в 620 млн грн ($21,2 млн).

После полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундація Течія" сместила фокус по медицине и образованию на гуманитарную помощь. Сосредоточились на больших объемах и непосредственном сотрудничестве с производителями, чтобы максимально эффективно использовать каждую гривну.

Всю помощь разделили на 9 категорий: бронированная защита ($7,09 млн), смарт-оптика ($5,24 млн), тактическая одежда и снаряжение ($4,33 млн), беспилотники Fly Eye ($2,33 млн), тактические аптечки ( $1,54 млн), связь ($332 тыс.), дроны для разведки ($236 тыс.), генераторы ($149 тыс.) и защищенные ноутбуки ($9 тыс.). Кроме этого, в сотрудничестве с киевской кейтеринговой компанией "Фундація Течія" профинансировала обеды ($14 тыс.) для переселенцев из временно оккупированных регионов Киевщины, пациентов столичных больниц и терроборонцев.

"Долг бизнеса сегодня – работать, искать возможности для новых проектов и поддерживать Украину. Это то, что мы стараемся делать в TECHIIA, и благодаря команде и партнерам нам удается", – комментирует Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и соучредитель "Фундація Течія".

"Фундація Течія" покупает и доставляет гуманитарную помощь за средства соучредителей холдинга TECHIIA Олега Крота и Юрия Лазебникова, а также за полученные донаты от компаний и физических лиц. Сделать пожертвование можно по ссылке . Все средства будут направлены исключительно на пособие, организация не удерживает процентов по переводам.

Фото: ua.depositphotos.com